TED de Santa Cruz: «Jamás prohibimos al Gobernador Camacho participar en el Cabildo»

Aseguró que el TED no tiene la competencia, quienes pueden o no participar en el Cabildo, solo son observadores.

La presidenta del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz, María Cristina Claros, negó que se le haya negado la presencia y la participación del gobernador, Luis Fernando Camacho en el Cabildo que se realizará este 30 de septiembre.

Claros en una entrevista con el programa Fama Poder y Ganas de los periodistas Jose Pomacusi y Jimena Antelo, indicó que a solicitud del Comité Interinstitucional por el censo, se acompañará en calidad de observadores.

Con relación a las declaraciones del Gobernador de Santa Cruz, sobre el impedimento de su participación en el Cabildo, la autoridad dijo desconocer mencionadas aseveraciones, considerando que el TED, no se involucra en la toma de decisiones, sobre como, quienes participen o como se desarrolle el Cabildo, ya que es una tuición exclusiva de las personas o dirigentes que lo están convocando, que en este caso es el Comité Interistitucional.

«No hemos dado ninguna recomendación, porque no es nuestra competencia», indicó Claros. Informó que solo tuvieron una única reunión para definir con los solicitantes y tras una sala plena, aprobar la comisión del TED que estará en el Cabildo.

Recordemos que el gobernador, Luis Fernando Camacho, indicó que a pedido del presidente del Comite civico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, no hacer el uso de la palabra ni estar en la testera del Cabildo, a exigencia del Tribunal Electoral, para que no se interprete, que el Cabildo es politico.

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, María Cristina Claros, negó este viernes que desde esta instancia se hubiera vetado la participación como orador del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el cabildo de esta jornada.

“Es totalmente falso (…) nosotros no tenemos competencia para manifestar quiénes pueden o no participar del desarrollo de este cabildo, nuestra labor es simplemente de observadores, no tomamos partido, ni injerencia en el desarrollo de la misma”, sostuvo en declaraciones al programa Fama Poder y Ganas.

Explicó que al margen de una reunión sostenida este viernes con los solicitantes del acompañamiento del TED, no hubo citas previas ni otras recomendaciones.

En la misma línea, en La Paz, la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, aclaró que la presencia de los vocales del TED en el cabildo sólo es de observación y acompañamiento, y no significa que se legalice las resoluciones que vayan a salir del mismo. Recordó que la Ley Electoral reconoce a los cabildos como un derecho ciudadano.

El Gobernador Camacho, en declaraciones realizadas el jueves a la prensa, informó que el TED exigió al Comité Cívico Pro Santa Cruz, que no participe en la testera del cabildo ni tampoco suba videos convocando a la asamblea ciudadana.

En otra entrevista con un medio local, el vicepresidente del Comité Cívico, Fernando Larach, explicó que la posición de que Camacho no participe como orador en el cabildo tiene el respaldo del presidente, Rómulo Calvo.

También explicó que se pidió a Camacho que se mantenga al margen del cabildo y que deje de hacer la promoción del encuentro, esto debido a un video en que el gobernador convoca a la población a que acuda a la concentración, que apunta a obligar al Gobierno a realizar el Censo de Población y Vivienda en 2023 y no 2024 como se determinó en el Consejo Nacional de Autonomías.

La movilización de este viernes baraja la posibilidad de ir a un paro escalonado y luego a uno indefinido, medidas que ya fueron rechazadas por los empresarios, comerciantes, gremiales, campesinos y vecinos de la ciudad de Santa Cruz.

Desde el Gobierno nacional cuestionaron que el gobernador y el Comité Cívico insistan en asumir medidas de presión tomando en cuenta que la última propuesta que presentaron para realizar el censo en 2023 no tiene “ningún justificativo técnico”.