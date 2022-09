Tenis: La boliviana Noelia Zeballos apunta a estar entre las 250 del mundo

Es el ranking al que desea llegar a fin de año para acceder a la qualy del Abierto de Australia en 2023. Empezó una campaña de venta de camisetas para generar recursos.

Fuente: Federación Boliviana de Tenis

Noelia Zeballos, la única tenista profesional del país en la rama femenina, pasa por un buen momento y apunta a terminar el año entre las 250 mejores del mundo para así habilitarse a jugar la qualy (clasificación) del Abierto de Australia en 2023.

A fines de julio Zeballos aportó a la selección nacional para regresar al Grupo I de la Zona Americana de la Billie Jean King Cup tras el gran torneo que protagonizó junto a sus compañeras de equipo María Castedo y Masha Vrsalovic en Santo Domingo, República Dominicana, donde tuvieron como capitana-jugadora a María Fernanda Álvarez.

Fue un hecho importante porque se logró el ascenso luego de cinco años.

A ello se suma que, en Río de Janeiro, Brasil, se consagró campeona de dobles en el IPG Open y subcampeona en singles. Ello lo consiguió a principio de agosto, es decir, que fueron dos semanas muy positivas para ella.

Gracias a su desempeño actualmente se ubica en el puesto 479 del ranking de la Asociación de Tenis Femenino (WTA por sus siglas en inglés).

Rumbo a objetivo

Desea seguir por esta misma senda para que al próximo año dispute su primer Grand Slam.

“Siempre se apunta a jugar a torneos grandes”, sostuvo la mejor tenista del país en la rama femenina.

Para conseguirlo deberá ubicarse entre las primeras 250 del planeta. “Con ese ranking ya puedo entrar a la qualy de un Grand Slam, en mujeres suele suceder eso”.

Espera poder disputar un par de torneos más de nivel WTA, es decir, en el que normalmente juegan las Top-100 del mundo.

“Me inscribí a un WTA 125 en Bucarest y otro en Budapest, ahora estoy a la espera de si entro para jugar porque sucede que no todas las primeras se inscriben y va recorriendo el ranking y podría ser que me llegue a mí”, detalló.

Ya tiene la experiencia de jugar en un certamen de este nivel, pues lo hizo en abril pasado en el WTA 250 de Bogotá, donde tuvo una tarjeta de invitación para disputar la qualy.

Campaña

La inversión que necesita para viajar y participar en el circuito profesional es bastante alta y solo le alcanza para ella, pero desea poder viajar con su entrenador porque sus mejores resultados fueron en compañía de su couch.

“Hice una campaña para vender poleras aprovechando que mi padre tiene el taller de costura. Toqué empresas de muchas puertas y nunca he logrado conseguir un apoyo como un sponsor, por eso he viajado toda mi vida sola. Quiero vender unas 1.000 para que ese dinero lo use con viajes junto a mi entrenador”.

“Hay tallas desde los 8 años, S, M y L; son tallas unisex. Tienen el mismo diseño, que es abstracto, un muñeco con una raqueta de tenis y en el fondo se ve mi cara bastante chiquita y con mariposas alrededor, que es un significado de volar, de ir para arriba. Tiene un mensaje muy lindo: ‘Mi mejor versión está por llegar. Ayúdame a lograrlo’”.

El costo es de 100 bolivianos y las personas interesadas en ayudar pueden comunicarse vía WhatsApp a su número: 60867647.

“El pago se hace por QR y les hacemos llegar las camisetas, hacemos envíos a toda Bolivia. Es una campaña grande y esperamos vender y que la gente me apoye en Bolivia. Quiero agradecer a gente que ni siquiera es del tenis por hacerme pedidos. Se siente lindo que haya gente que apoya y le gusta que a los deportistas les vaya bien en Bolivia”.