Uno por las ‘copas’ y otro por el descenso: Always Ready enfrenta a Guabirá y Vinto a Independiente

Always Ready y Guabirá chocarán este miércoles a partir de las 15:00 en Villa Ingenio. Ambos desean asegurar una copa internacional o desbancar a los punteros. Universitario de Vinto choca con Independiente en un partido clave por la zona baja de la tabla acumulada.

Mauricio Panozo

Se terminó la primera rueda del Torneo Clausura. Todos ya se vieron las caras entre sí y ahora inician los partidos de ‘vuelta’. Always Ready disputará la fecha 16 a las 15:00, cuando enfrente a Guabirá, mientras que Universitario de Vinto buscará sumar de local ante Independiente desde las 19:00.

El rojo de Montero viene en levantada. Derrotó a The Strongest en la altura por 2-3 con un gran planteamiento y se impuso ante Real Santa Cruz por 2-1 en el Gilberto Parada. El equipo de Mauricio Soria buscará mantenerse en la senda vencedora y además repetir la hazaña en condición de visitante.

Always Ready, por su parte, necesita levantarse tras el revés recibido ante Bolívar. Con la derrota, Always perdió la posibilidad de mantenerse como escolta del líder (The Strongest), y ahora espera a que alguno de los grandes paceños tropiece.