Viceministro descarta pérdidas en Tarija por nuevo factor de distribución del campo Margarita-Huacaya

Tras el paro de 24 horas en Tarija, el viceministro de Exploración de Hidrocarburos, Raúl Mayta, descartó que ese departamento pueda tener pérdidas económicas por el estudio del nuevo factor de distribución del campo Margarita-Huacaya.

La autoridad afirmó que esa región recibió el año pasado por concepto de regalías de ese campo $us 58,6 millones y que este año recibirá $us 63 millones. Sin embargo, Chuquisaca obtuvo en 2021 $us 31 millones y este año será $us 43 millones.

“Hay que aclarar la población tarijeña que no es una pérdida, se les va a dar lo que se les corresponde en el marco de la justicia y en el marco de lo que ha establecido este estudio”, aseguró en entrevista con el programa La Tarde En Directo de ERBOL.

El estudio del nuevo factor de distribución fue encargado a la consultora estadounidense DeGolyer and MacNaughton (D&M) que establece una participación de Chuquisaca del 53,18% y del restante 46,82% para Tarija.

Mayta aclaró que el trabajo fue encargado a una firma extranjera porque así se garantiza que el estudio sea imparcial y no haya preferencia por un departamento.

“El factor de distribución se establece en función del volumen original in situ, en este tiempo han estado confundiendo a la población indicando que se hace sobre reservas probadas, no es así, el volumen original in situ es, digamos, el volumen descubierto, las reservas descubiertas, antes de la explotación del campo, para ello, hay que para determinar la explotación del campo”, añadió.

En criterio de Mayta, con las movilizaciones de cívicos solo buscan generar confusión en la población tarijeña y generar perdidas económicas en las actividades económicas de la población con las convocatorias a paros.