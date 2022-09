Vicepresidente del MAS señala que hay una disputa porque bases piden a Evo candidato y se genera molestia en algunos del Gobierno

El vicepresidente del MAS, Gerardo García, afirmó que la bases del Instrumento Político ya están pidiendo que Evo Morales sea candidato presidencial para el 2025, pero cree que esta situación está generando una disputa y molestia de quienes en el Gobierno buscan ser ratificados.

“Las bases nos están pidiendo y nos están obligando a que saquemos o que saquen pronunciamientos ya mencionando la candidatura del hermano Evo Morales Ayma”, dijo García en el programa La Tarde en Directo de ERBOL.

“El hermano Evo ha dicho ‘todavía no es el momento, no es ahora, paren’ (de hablar de candidatura), sin embargo las bases ya se están pronunciando, no podemos frenar, no podemos prohibir tampoco. Entonces eso es el tema, esa es la disputa, creo ahorita. Veo yo que ya les ha molestado a los del Gobierno que están con intereses, de repente, de ser ratificados”, agregó.

El dirigente aclaró que el pueblo decidirá la candidatura y que si se determina que Luis Arce siga ratificándose como presidente, el Instrumento Político no dudará en votar por él o cualquier otro que reciba el apoyo mayoritario, pero advirtió que no permitirán que se borre al MAS.

“Lo que no estamos de acuerdo es que quieran hacer otro partido político, borrando la imagen el hermano Evo Morales, borrando la personalidad jurídica del MAS-IPSP, eso no vamos a permitir”, sostuvo.

Enfatizó que el MAS no está contra Luis Arce, sino para garantizar su gestión.

Pone las manos al fuego por Evo

Gerardo García también se pronunció respecto a la controversia en que el ministro Eduardo Del Castillo calificó de “cáncer” a exministro de Evo Morales.

Consultado sobre si pondría las manos al fuego por Juan Ramón Quintana, dijo que sólo pone las manos al fuego por Evo Morales, pero no así por el resto.

“En este momento no puedo poner las manos al fuego por el exministro o por ninguno, sólo he puesto y pongo mis manos al fuego por el expresidente Evo Morales Ayma, el presidente actual de la Dirección del MAS-IPSP que conozco de años y hemos compartido momentos difíciles”, afirmó.

Aclaró que no coordina con Quintana ni con el exministro Carlos Romero, sino solamente con Morales.

También calificó de “atrevido” e “infiltrado” al Ministro de Gobierno. Cree que Del Castillo aclaró que se refería con cáncer a Romero y Quintana sólo por disimular.

