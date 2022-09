Wilster va a la Fiscalía y presenta denuncia penal por «retardación» contra el TRD

Al entender que existiría «retardación de justicia» por parte del Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) en materia de procesos que aún se encuentran en el despacho de esa entidad, Wilstermann decidió activar acciones penales contra ese Tribunal.

Es por ello que, según la versión del director jurídico de Wilster, Víctor Hugo Pérez, la denuncia se elevó ya en la Fiscalía de Cochabamba.

«En procesos que están aun en el TRD, como el de Moisés Villarroel, se está presentado otra recusación porque hemos activado una acción penal por retardación de justicia contra el Tribunal de Resolución de Disputas a través de la Fiscalía Departamental», relató el abogado, ante los medios de comunicación.

Enterado de que el Tribunal Superior de Apelaciones (TSA) rechazó los recursos de revisión extraordinaria de sentencia de exjugadores que había interpuesto el Aviador, Pérez mencionó que «el TSA ha actuado correctamente, pues no tiene competencia para revisar las sentencias (…)».

Reportan que el Rojo tendría días para pagar las demandas de los exjugadores y extécnico Mauricio Soria, con posible riesgo de pérdida de puntos.

Según Pérez, «al declarase el TSA incompetente para ejecutar los fallos del Tribunal de Resoluciones, solo podrá quitar puntos una vez sea conminado el club Wilstermann, además será la Corte de Arbitraje Deportivo de FIFA quien definirá la situación».

«Como no está corriendo todavía los 21 días, toda vez que el TSA estableció que el que tenga que conminar ya sea por 5 o 10 días para el pago es el Comité Ejecutivo de la Federación (Boliviana de Fútbol), algo que no entiendo, porque el Comité no tiene facultades para conminar a nadie», dijo.

Informó Pérez que el club presentará hoy en la tarde «una solicitud al Comité Ejecutivo de la Federación, para que declare incompetente porque no tiene facultades. Independientemente de ese trámite, cuando haya reunión del Comité Ejecutivo y ese Comité vea si es atendible o no es atendible la solicitud del Tribunal Superior de Apelaciones, recién nos corre los 21 días para ir al TAS. Eso es en las cinco revisiones extraordinarias de sentencia».

En cuanto a los otros dos procesos con jugadores, según el abogado, se presento un recurso de apelación en tiempo.

Respecto a la posible quita de puntos si no cumple con las demandas, Pérez dijo que la situación aún está en proceso.

«existe un recursos pendiente y cuando se termine, ya se verán los pagos. El fundamento que se planteó en la nueva estrategia de defensa de Wilster es establecer que ninguno de los que demandó ha constituido al club en mora».