A un año del secuestro de las Londras, abogada de las víctimas denuncia que el caso no avanza

Este 28 de octubre se cumple un año del secuestro que vivieron 17 personas en la propiedad de Las Londras, el caso que fue protagonizado por avasalladores de tierras en la provincia cruceña de Guarayos y que hasta ahora no avanza, según la propia defensa de las víctimas, entre los que figuran periodistas, policías y civiles.

Hasta la fecha solo hay una persona detenida preventivamente. Se trata de Nelson Rivadeneira, quien fue enviado a la cárcel por 180 días en julio pasado y que fue detenido porque figura como dirigente de la comunidad 24 de Septiembre y aparece en el acta que hicieron firmar a los secuestrados para dejarlos libres.

Antes de Rivadeneria fueron detenidos también Paulino Camacho y Sixto Canaza, que según la denuncia son considerados como los más violentos del grupo de avasalladores que golpeó y privó de libertad a las 17 víctimas durante más de 8 horas ese 28 de octubre de 2021.

Sin embargo, los dos últimos aludidos fueron beneficiados con medidas sustitutivas y pueden defenderse en libertad, tras un breve paso por la cárcel de Palmasola. En su momento fueron señalados como los cabecillas del grupo, según rememora la abogada de las víctimas, Raquel Guerrero.

Dentro de las pericias policiales, resalta que Paulino Camacho instigó y levantó a pobladores y logró escapar con las manillas en sus manos cuando fue detenido un mes después del secuestro. Los fiscales y policías fueron atacados a balazos. Incluso el jefe del comando policial de San Julián, fue encerrado en una celda.

Según el reporte de las Fiscalía, los secuestradores de Las Londras son investigados por los delitos de tentativa de homicidio, robo agravado, amenazas, privación de libertad y portación de armas de fuego. Los acusados negaron ser artífices de estas situaciones, pero admitieron que estuvieron en Las Londras durante el secuestro.

“Dentro del proceso existe retardación de justicia, por parte del Instituto de Investigaciones Policiales. Se han secuestrado computadoras y celulares, pero no se han realizado desdoblamiento de los mismos y pese a la audiencia de reconstrucción de los hechos, el resultado e informes no fue entregado al Ministerio Público, por lo que no se puede realizar ni solicitar más actos de investigación”, denunció la jurista.

Debido a que las víctimas reiteraron las acusaciones tras la liberación de Camacho, la Fiscalía solicitó la revocatoria de las medidas sustitutivas, pedido que se dio después que el implicado reapareciera liderando un grupo de avasalladores que usaba el mismo modus operandi en una zona denominada Pailitas. No obstante, a un año del secuestro, el sindicado sigue en libertad.

Posteriormente, saltaron otros dos nombres en el grupo de implicados, los prófugos Martin Tejerina Viillalobos y Nicolás Ramírez Taboada, sobre quienes pesa un mandamiento de aprehensión que no se ejecutó hasta la fecha, de acuerdo al reporte de la abogada Guerrero.

Tejerina y Ramírez aparecieron en una conferencia de prensa junto a miembros de la Federación Especial de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios San Julián Norte, para exigir la liberación de Nelson Rivadeneira Escalante y aprovecharon la oportunidad para lanzar una nueva amenaza a las víctimas, periodistas que denunciaron el hecho y que publicaron el libro Periodismo vs. Terramafia, que fue rechazado por los ‘tomatierra’.

Tildaron los fiscales y jueces de inútiles y serviles y advirtieron que no permitirán más que se melle la dignidad del grupo, que solo busca libertad y tierras.

La abogada Guerrero sostuvo que a los haberes varios implicados el caso es complejo, pero también observó que la Fiscalía debe conminar al Instituto de Investigaciones Policiales para que la investigación avance y las víctimas consigan justicia.