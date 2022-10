Abogados de Nallar insisten en el traslado y presentarán un nuevo recurso de apelación

El jurista insiste en que su cliente corre riesgo de perder la vida en el penal paceño, señala que ha recibido amenazas y que es humillado de manera constante por los otros internos

Ariel Melgar Cabrera

Ayer, en la audiencia virtual, Nallar, denunció que es humillado en la cárcel paceña. “Me niegan la atención médica, me niegan los medicamentos, me niegan todo aquí. Me humillan, orinan mi ropa, me tiran café a mi cama, me echan mi sopa”, comentó.