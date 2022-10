Ante la inminencia del paro cruceño, demandan diálogo por el Censo de Bolivia

Fuente: lostiempos.com

La Iglesia Católica, el alcalde de La Paz y dirigentes empresariales demandaron cada uno que haya diálogo para encontrar un acuerdo que permite el Censo en consenso.

«Creo que la amenaza de un lado y del otro, no nos ayuda eso en nada y si realmente pensamos en los pobres como se dice, como dice el gobierno, entonces busque solución para no llegar a este problema, para no afectar a una parte que de verdad sufre de esa persona que cada día se busca el pan para vivir», dijo este domingo el arzobispo de Santa Cruz, René Leigue.

El pastor de la iglesia católica cruceña dijo que es diálogo sincero cuando no hay condicionamientos o cuando una de las partes ya ha tomado una definición. «El diálogo tiene que ser abierto y sincero y sin ninguna condición, ahí verdaderamente hay un diálogo», señaló

Por su parte, el alcalde de La Paz, Iván Arias, se reafirmó en la posición de que una Cumbre Nacional sobre el censo es el camino para el acuerdo, porque en este espacio se podría abordar las medidas que se deberían asumir con los resultados del Censo.

«¡Que no nos ganen los buitres! Sin diálogo perdemos todos. Que haya Cumbre Nacional para acordar la fecha del #Censo y sus consecuencias (nuevo padrón electoral, asignación de diputados con reforma parcial a la CPE, mecanismos de compensación). #Bolivia, estamos a tiempo

Y desde el sector empresarial aparecieron voces para que el gobierno y los dirigentes de Santa Cruz instalen el diálogo a la brevedad, para que no haya el paro indefinido desde el 22 de octubre.

La Cámara Nacional de Exportadores y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz pidieron al gobierno central como al comité interinstitucional del Censo un diálogo para evitar llegar a la medida extrema del paro indefinido.

«Al menos 300 mil dólares de perdida en exportación por día de paro en Santa Cruz. Instamos que desde los gobiernos locales y el nacional tomemos las medidas para no llegar a esta instancia», Daniel Velasco.

Por su parte, el presidente de Fegasacruz, Adrián Castedo, recordó que el departamento no puede dejar de producir alimentos para el país. «Por la seguridad alimentaria y la provisión de la carne, hacemos un llamado a las autoridades nacionales y departamentales a que se sienten a conversar y evitemos afectaciones a la canasta familiar», exhortó, según un reporte de Bolivia Tv.