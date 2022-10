Antes del paro indefinido

La irracionalidad del gobierno va a hacer que el departamento que produce el 70% de los alimentos del país, el que mantiene vía impuestos la burocracia central, el que produce mas del 30% del PIB, tenga que parar y con esta medida paralizar todo el país.

Si nos gobernara la racionalidad, si tuviéramos un gobierno que gobernara para todos los bolivianos, en este momento, la mitad del gabinete, los técnicos del INE estuvieran en Santa Cruz negociando para evitar el paro, desgraciadamente no es así, nos gobierna la irracionalidad, la ineficiencia, la corrupción, el narcotráfico del Chapare, y por la necesidad de consolidar su narco-dictadura se ha impuesto la estrategia política suicida para el MAS de querer derrotar a Santa Cruz, quieren sentarnos la mano, robarnos el alma, somos la región rebelde, los que no nos doblegamos, los contestatarios, los respondones, ellos saben que si cae Santa Cruz se les abre el camino para quedarse los 500 años que pretenden.

Y es que el desarrollo de Santa Cruz, no se entiende sin democracia, sin libertad económica, sin libre exportación, sin libre mercado, sin importación de productos y bienes de servicio, nuestro éxito que debería ser la carta de presentación del gobierno es el que quieren deshacer, nos quieren igualar hacia abajo.

La gente de todo el país viene a Santa Cruz a vivir mejor, a tener mejor futuro, a criar libres a sus hijos.

No podrán con Santa Cruz, no nos derrotaran, nosotros luchamos por amor a lo nuestro, por amor a nuestra tierra, a nuestra cultura, por amor a la justicia, lo hacemos por nuestros hijos y nietos, y esa convicción nos da una fuerza incontenible, cada ciudadano es un líder, cada cuadra es una trinchera, cada rotonda es un cuartel general donde los ciudadanos del barrio lucharan para vencer, ustedes no tienen razón, no tienen otro motivo que no sea el mantener un poder para conservar sus privilegios nacidos de lo ilegal.

Esa fuerza de sentirnos orgullosos de ser cruceños, no importa donde hubiéramos nacido, pero ese amor desenfrenado por la libertad y la justicia, nos llevara a la victoria.

Empezamos con el pedido del censo 2023

HASTA LA VICTORIA……….VIVA BOLIVIA LIBRE!!!!!!!!!

Guido Añez Moscoso