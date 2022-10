El alcalde Iván Arias acusó a los “autoconvocados” del MAS de violentar a los paceños que salieron en la “Marcha de la Paceñidad” y dice que hay más de 20 heridos. Reconsiderará su decisión de asistir a la reunión del viernes convocada por el presidente Luis Arce.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, llamó “hordas de orcos” a los grupos afines al Gobierno que este miércoles se enfrentaron a la denominada “Marcha de la Paceñidad” que apoya la realización del Censo en 2023. Según el burgomaestre, incluso hay gente del propio gobierno municipal que se prestó para comandar esa movilización.

“Nos agredieron con dinamitas y piedras, pero realmente estoy indignado cómo autoridades del Gobierno y del propio gobierno municipal han comandado hordas de orcos para violentar a los paceños”, dijo Arias en un improvisado discurso en El Prado paceño, tras la finalización de la marcha que recorrió las calles y avenidas pidiendo censo en 2023.

Este miércoles, la “Marcha de la Paceñidad” terminó en duros enfrentamientos con grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), en la avenida Montes de La Paz. La movilización convocada por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), gremialistas paceños y plataformas ciudadanas, chocó contra un grupo de “autoconvocados” del MAS, con quienes intercambiaron piedras y petardos.

“Ante las hordas violentas, que solo quieren guerra, hemos roto el cerco. Más de 10.000 personas siguen marchando y no nos van a detener. Gracias por su marcha, por su adhesión, siempre llevamos un mensaje de paz, pero la gente violenta ha descargado piedras, palos, dinamita, no petardos, una acción criminal, quieren sangre no les vamos a dar gusto”, acotó el alcalde paceño.

Arias llegó por la tarde de Santa Cruz, donde se reunió con los dirigentes del Comité Interinstitucional, Vicente Cuéllar y Rómulo Calvo.

Respecto a la reunión de gobernadores, alcaldes y rectores de universidades públicas el viernes en Cochabamba, convocada por el presidente Luis Arce, el alcalde paceño dijo que “después de estos hechos violentos” analizará si asiste o no a esa convocatoria nacional.

Más de 20 heridos

Arias aseguró que se registraron más de 20 personas heridas tras la marcha y lamentó que la Policía actuara —según él— a favor de los violentos.

“La Policía en vez de detener a los orcos, a los violentos, nos gasifica a nosotros, más bien que la marcha era con más de 10.000 personas y hemos logrado pasar la barrera, esto me lleva a reconsiderar mi presencia en Cochabamba, con estos niveles de odio uno no puede ir a dar sus ideas, no puede ser”, acotó.

