Arias participa de la reunión del Comité Interinstitucional y muestra su apoyo a Santa Cruz

Fuente: Unitel

El alcalde de La Paz, Iván Arias, llegó junto al rector y representante del Comité Interinstitucional, Vicente Cuéllar, al domicilio del presidente cívico cruceño, Rómulo Calvo, para participar de una reunión.

A su ingreso, Arias manifestó que por respeto a Santa Cruz aún no hablará si asistirá o no a la cumbre convocada por el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, para este viernes en el departamento de Cochabamba.

El martes el presidente Arce anunció la convocatoria para que alcaldes, gobernadores y representantes de movimientos sociales participen del encuentro de este viernes en Cochabamba.