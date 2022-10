Asambleísta dice que Tarija tomará sus propias decisiones respecto al Censo

El asambleísta departamental de Unidos, Aníbal Rodríguez, se refirió a las determinaciones que están tomando otros departamentos como ser Santa Cruz y Cochabamba respecto a las movilizaciones sobre el Censo y dijo que se “debería” convocar a un encuentro nacional para tomar resoluciones en conjunto, sin embargo, aseguró que Tarija va a tomar sus propias decisiones.

Fuente: La Voz de Tarija

Asimismo, hizo conocer que enviaron una nota la Instituto Nacional de Estadística (INE) porque hasta la fecha no se tiene conocimiento de todo el cronograma de trabajo realizado en el Censo, se sabe que la cartografía está avanzada aun 40 por ciento.

Rodríguez añadió: “Es lógico que no se sepa el cronograma porque no sabe exactamente la fecha si (el Censo) será en 2023 o 2024, por el decreto está en 2024, pero no se sabe si será en el primer semestre o segundo semestre”.

También contó que enviaron otra nota al Gobernador de Tarija para que convoque a un encuentro de unidad respecto al Censo, esto porque “siempre” tomaron decisiones propias y no alineadas a lo que deciden en Santa Cruz.