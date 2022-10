Audio: ¿Tribuno implicado en cierre de una denuncia?

INVESTIGADO. El magistrado Petronilo Flores (d) acudió el año pasado a declarar ante Diputados. ARCHIVO

Se revela un nuevo audio que involucra a una autoridad de institución nacional en Sucre. Esta vez, aparece implicado el expresidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Petronilo Flores cuyo abogado, según una grabación, intenta persuadir a dos exfuncionarias que lo denunciaron ante la Asamblea Legislativa por presuntamente encubrir a un trabajador señalado de acosarlas sexualmente.

En el audio se escucha que una persona –según la fuente que reveló la grabación, un abogado que dice ser amigo de Flores– intenta convencer a las víctimas en el TCP para que desistan de declarar ante una comisión de diputados, dentro de una denuncia de juicio de responsabilidades contra el tribuno por el presunto encubrimiento de un trabajador denunciado por acoso sexual a dos funcionarias despedidas tras revelarse este hecho.

“¿Qué es lo que quiere que no vayamos a declarar?”, le pregunta una de las víctimas, y el abogado responde: “En realidad, él (por el magistrado) dice que no quiere tener problemas, asumir esa situación (…) Dice él: ‘yo puedo hacer que vuelvan a trabajar en el TCP o, en todo caso, en un municipio’, me dijo en términos generales, de tal manera debo llevar, si es que acaso ustedes aceptan, una propuesta y en base a esa propuesta se puede canalizar”.

En la conversación telefónica grabada, una de las víctimas dice: “Una consulta, digamos yo estoy trabajando en el (Tribunal) Agroambiental, de un cargo bajo, ¿puede hacer que el ‘Petro’, digamos, agarre, nos suba de cargo, algo así?”.