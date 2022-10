Auríferas sobre el uso del mercurio: Sacamos oro en gramos, escamas, casi no contaminamos

El relator especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la ONU llegó al país y mostró su preocupación por el uso del mercurio y la falta de un plan de uso del elemento químico.

Fuente: ANF

El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol R.L.), René Butrón Pineda, sostuvo este martes que su sector extrae oro en gramos, en “escamas”, y que no hacen uso excesivo del mercurio, metal altamente tóxico para los seres humanos y el medio ambiente.

“En cuanto al mercurio, nosotros siempre hemos indicado que se tiene que hacer políticas, no solamente es la aplicación. Una cosa debo aclarar, las cooperativas auríferas sacamos (oro) en gramos, en escamas, casi no hacemos contaminación con el mercurio; sin embargo, (estamos) predispuestos a poder mejorar (…) para cuidar nuestro medio ambiente”, declaró Butrón.

El dirigente de las cooperativas auríferas cuestionó a quienes los señalan por contaminar el medio ambiente con mercurio, dijo que no solamente su sector está implicado en el cuidado de la naturaleza, sino todos los sectores de la sociedad.

“Hay gente que fácilmente nos dice que nosotros somos los contaminadores, (desde) diputados, senadores, hay que trabajar por el bienestar del país. Aquí no hay que confundir las políticas, hay que trabajar por Bolivia para que el país salga adelante”, indicó.

Butrón también reconoció que en el país no hay un control para el uso de mercurio y no se animó a indicar cuánto de este metal usa su sector para extraer oro, solo se limitó a decir que es mínimo. Contrariamente, encaró al Gobierno por no atender su pliego petitorio de ocho puntos porque considera que su sector genera fuentes de empleo y aportan al erario del Estado.

Explicó que los cooperativistas generan grandes cantidades de trabajo, pero ese “sacrificio” no es tomado en cuenta por el Gobierno y la población. “Mucha gente piensa que es agujerar (la tierra), meter la mano y sacar el kilo de oro, se trabaja años”, protestó.

El relator especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, llegó al país y confirmó que el Gobierno boliviano no entregó su plan de acción nacional para reducir el uso del mercurio; asimismo, expresó su preocupación sobre el aumento en la importación del metal seguido de los graves impactos para las personas y pueblos indígenas en particular; además del tráfico a países de la región.

Orellana manifestó que a la fecha no ha recibido de parte del Gobierno el plan de acción nacional orientado a reducir el mercurio en la minería aurífera, pero tampoco tiene consignado el sitio de la red del convenio de Minamata, lo que significaría que sigue siendo elaborado. El gobierno boliviano debió presentar en mayo de este año su plan.

Se calcula una importación de 200 toneladas al año que van a la minería aurífera y al contrabando de este metal hacia otros países.

Al respecto, Butrón sostuvo que es verdad que el país no cuenta con un plan de reducción de uso del mercurio y que es responsabilidad del Gobierno, pero hasta el momento no hay una respuesta. Dijo que no hay control en el país. Todo quedó en anuncios de parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).

Desde el Órgano Legislativo, la diputada del MAS Zulay Mamani anunció que trabaja en un proyecto de ley para el control del mercurio en el país en coordinación con los sectores sociales porque considera que el químico es altamente contaminante.