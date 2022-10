Caso Quecoma: inicio del juicio oral está en espera desde julio

La audiencia de juicio oral se postergó al menos cinco veces. El Alcalde dijo que el tema, con las reprogramaciones, es “una pérdida de tiempo para él.

El inicio del juicio oral por el denominado caso Quecoma contra el actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, sigue en espera desde julio, hace más de tres meses. Ayer, volvió a postergarse la audiencia; esta vez, para el 28 de octubre.

El Alcalde es acusado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por la construcción de la represa Quecoma. La obra cuestionada fue construida entre 2006 y 2008 en el municipio de Sacabamba, cuando Reyes Villa fungía como Prefecto del departamento.

El delito por el que se lo procesa es incumplimiento de deberes, debido a observaciones a la obra. El caso comenzó en 2010.

La audiencia de juicio oral se postergó al menos cinco veces.

CRONOLOGÍA DEL PROCESO

El 24 de junio, se emitió una notificación del Tribunal de Sentencia Número 3 para Reyes Villa para la audiencia de juicio oral programada para el 18 de julio por el caso de la construcción de la represa Quecoma.

Aquel 18 de julio, se aplazó la audiencia sin fecha, debido a una recusación y la ausencia de uno de los miembros del Tribunal por causa de COVID-19. Entonces, se convocó al siguiente juez técnico, pero ya tenía audiencias programadas.

Después, el juicio se programó para el 29 de agosto. Sin embargo, tras la presentación de seis incidentes por parte de la defensa del Alcalde de Cochabamba, la Justicia determinó la suspensión hasta el 31 de agosto.

El 31 de agosto, hubo otra suspensión y se reprogramó la audiencia para el 6 de septiembre.

Aquel día, el juez del Tribunal Tercero rechazó los seis incidentes presentados por la defensa de la autoridad. Entonces, el tribunal fijó el inicio de juicio oral para el 17 de octubre.

Ese 17 de octubre también se determinó una pausa en el inicio del juicio oral. Esta vez fue por la ausencia de testigos que no pudieron llegar debido a los bloqueos que había en la carretera que conecta al Valle Alto con la ciudad de Cochabamba. Entonces, el juicio se programó para ayer, 24 de octubre.

Este lunes, la audiencia había sido programada para las 08:30. Un par de horas después de haberse instalado la audiencia, la misma fue postergada para el 28 de octubre.

La audiencia se desarrolló en medio de cierto hermetismo; no fue posible que los medios de comunicación ingresen, ni se acerquen a la sala.

Reyes Villa cuestionó la reprogramación.

«Es una pérdida de tiempo, sobre todo para mí, para todo el trabajo que tengo que realizar», sostuvo el Burgomaestre al momento de abandonar las instalaciones del tribunal.

Igualmente, acusó que este tipo de juicios respondería a una «persecución política», ya que la represa se realizó hace 15 años y sigue funcionando, incluso se habrían realizado obras complementarias que no se hubieran llevado a cabo a no ser que no estuviera funcionando la represa.

El Alcalde también dijo ayer que se trata de temas que “no tienen fundamentos”.

“Además, son obras del pasado, cuando yo no era Prefecto se licitó, se adjudicó. Ojalá, más que una instrucción política, haya justicia en el país”.

El Secretario Administrativo y Financiero de la Alcaldía, Mauricio Muñoz, en la misma línea, aseguró que la represa sirve a las comunidades aledañas de donde se construyó y que se construyeron los canales para transportar el agua.

“Es un producto que está al 100% de trabajo”.

Acotó que existen informes de recepción provisional y de recepción definitiva firmados, avalados por los comunarios y Control Social de ese entonces.

“Todo Cochabamba y todo Bolivia sabe que esto es forzado. Pero, Manfred da la cara, él está presente acá”, enfatizó Muñoz.