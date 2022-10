Chapetón acudirá a DDHH y la Corte IDH; deberá ir con su bebé al penal

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) hará una denuncia internacional contra lo que consideran una “venganza” contra la exalcaldesa alteña. La defensa legal apelará la decisión.

Fuente: paginasiete.bo

El abogado de la exalcaldesa Soledad Chapetón, Jerald Quisberth, anunció que acudirán a Derechos Humanos, a la Defensoría del Pueblo y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para denunciar la vulneración de derechos de la exautoridad, ello después de que un juez dispusiera un mes de detención preventiva para ella, por un presunto caso de malversación de recursos. Chapetón irá al penal con su bebé lactante.

“Con la familia estamos viendo las denuncias que haremos, pero primero será a nivel nacional ante la Defensoría del Pueblo, luego ante Derechos Humanos (DDHH) y también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanas. La próxima semana haremos las denuncias”, confirmó el abogado Quisberth.

El viernes, el Juzgado Tercero Anticorrupción de El Alto dispuso la detención preventiva, por un mes, en la cárcel de Obrajes para Chapetón por el presunto caso de malversación de recursos del Seguro Universal de Salud durante la pandemia del coronavirus en 2020.

Este es el tercer proceso que la actual administración municipal dirigida por Eva Copa sigue a la exburgomaestre alteña, madre de una niña lactante con la que el 14 de septiembre fue aprehendida por la Policía por otro caso penal. Página Siete llamó a uno de los responsables de prensa de la Defensoría del Pueblo para ver si el nuevo defensor Pedro Callisaya se pronunciará sobre el caso de Chapetón, pero no respondieron.

Quien sí contestó fue la presidenta de la Apdhb, Amparo Carvajal, quien primero censuró el accionar de la justicia y luego se comprometió a realizar “una fuerte denuncia” por el caso de la exalcaldesa Chapetón.

“La Asamblea acompañará a Chapetón y va a estar dispuesta a dar la vida por ella, no tenemos representación en El Alto, pero espero también que el nuevo Defensor (Callisaya) se pronuncie. Intentaremos que no se cumpla la decisión judicial”, aseveró Carvajal a este medio.

La activista calificó de “terrible” la determinación judicial de que Chapetón vaya a la cárcel por un mes. “Me parece terrible e injusto lo que han hecho con la exalcaldesa. Esto es una venganza contra una mujer a la que le quemaron incluso la Alcaldía”, precisó.

Desde el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) afirmaron que la acción contra la exedil es un “sicariato jurídico”. “La lógica con la cual se está actuando: ‘Te denuncio, te detengo y luego te investigo’ es la prueba palpable del sicariato jurídico al cual ha sometido el Gobierno a los operadores de justicia”, se lee en la parte central del comunicado, en el que se exige la liberación de Soledad.

Irá con su bebé al penal

Mientras el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, sigla con la que Chapetón fue elegida alcaldesa, anunció que se apelará la decisión de encarcelar a la exautoridad, el abogado Quisberth anunció que su defendida se verá obligada a ir a la cárcel con su niña lactante.

“Si la trasladan a ella a algún lugar, va a tener que ir conjuntamente su hijita, lamentablemente como el juez no ha considerado esa situación. Ese derecho de su hija no se le puede prohibir”, refrendó el jurista. El viernes, la defensa argumentó que Chapetón cuida además de una sobrina y su madre, pero aquello no fue tomado en cuenta por el juez, según Quisberth.

Desde la Oficina Jurídica de la Mujer en Cochabamba, la abogada Jinky Irusta lamentó que los jueces no hayan tomado en cuenta la situación de la menor de edad al emitir la detención preventiva contra Chapetón. “Los jueces tienen la obligación de emitir sentencias con perspectiva de género, deberían además haber valorado que Soledad tiene un bebé y tomar medidas diferentes a la detención preventiva. El Estado debe ejercer una mayor protección al menor de edad y su madre”, apuntó.

“Es una porquería”

El alcalde de La Paz, Iván Arias, afirmó que la decisión judicial en contra de la exalcaldesa alteña “es una porquería” y un “acto injusto”.

“Simplemente es una porquería, una porquería cómo la justicia se presta para eso. Otras autoridades del Gobierno tienen acusaciones mayores y están campantes y felices”, puntualizó el burgomaestre paceño.

El exdiputado Amilcar Barral describió que la justicia en Bolivia está “podrida”, luego cuestionó la “venganza que el MAS (Movimiento Al Socialismo) ejerce contra los opositores, mientras a otros, como el gobernador de Potosí (Jhonny Mamani), los jueces no le dicen nada”, insistió el exlegislador.

En el caso de Potosí, el Ministerio Público tardó 10 meses para instalar una audiencia penal contra Mamani, quien es investigado por la compra irregular de 41 ambulancias.