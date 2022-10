Cívicos dicen que no levantarán el paro indefinido, sin importar si Arce llega o no a Santa Cruz

En respuesta a la convocatoria para este viernes en Cochabamba, los cívicos cruceños indicaron que Arce primero debe reunirse con ellos.

Al margen de lo que el presidente del Estado, Luis Arce, decida sobre ir o no a Santa Cruz, el paro indefinido no será levantado hasta que el Gobierno abrogue el Decreto Supremo 4760, anunció el vicepresidente del Comité pro-Santa Cruz, Fernando Larach.

“Más allá de lo que decida el presidente (Luis Arce) de venir o no (a Santa Cruz). Nosotros tenemos un mandato del cabildo y nosotros no tenemos la intención de levantar nuestra medida, mientras no se cumpla el mandato del cabildo”, afirmó Larach la mañana de este miércoles en conferencia de prensa.

El 22 de octubre, los cruceños decidieron iniciar con el paro indefinido como medida de presión para que el Censo de Población y Vivienda se realice el 2023. La pasada jornada, Arce convocó a todas las autoridades departamentales y municipales a un Encuentro Plurinacional por el censo para este viernes en Cochabamba.

En respuesta a la convocatoria, los cívicos cruceños indicaron que Arce primero debe reunirse con ellos, pero anunciaron que esta tarde analizarán si asisten o no a la cita.

“Se van a reunir la cabeza de la comisión interinstitucional, van evaluar la posibilidad de asistir. Es una decisión que el Gobernador (Fernando Camacho), el rector (Vicente Cuellar) y el presidente de comité pro-Santa Cruz (Rómulo Calvo) van a tomar, esperemos en horas de la tarde se reúnan para tener una respuesta oficial”, señaló Larach.

El diputado del MAS Patricio Mendoza propuso al Gobierno que se determine un “estado de excepción”, el vicepresidente del comité cívico dijo que esa actitud sería irregular.