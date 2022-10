Cívicos tarijeños propondrán cabildo o paro exigiendo que el Censo sea el 2023

En el encuentro de instituciones y comités cívicos provinciales, se definirá si Tarija se suma a las movilizaciones que prepara Santa Cruz

Gabriel Morales E./Bolinfo/Tarija

Fuente: elPeriódico

El presidente del Comité Pro Intereses del departamento de Tarija, Adrián Ávila Reese, informó que hoy se llevará adelante una asamblea de instituciones para emitir una resolución sobre las acciones que se tomarán para exigir la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda a la brevedad posible.

Como cabeza del directorio en funciones, adelantó que plantearán la realización de un cabildo o un paro cívico, respaldando las determinaciones asumidas en la ciudad de Santa Cruz, donde más de un millón y medio de personas respaldaron dar un plazo al Gobierno hasta este 22 para modificar la fecha final del Censo.

“No olvidemos que el Gobierno se queda con el 90% del TGN (Tesoro General de la Nación) y no quiere distribuir, obviamente para no perder el poder, por temas políticos además, entonces no quiere entrar a un pacto fiscal que ya es necesario, Tarija ha crecido muchísimo estos diez años, el 2012 teníamos como 90 barrios y ahora estamos llegando a los 200”; refirió el directivo, a tiempo de sustentar la postura del ente cívico que será replicada ante las provincias e instituciones.

En esa línea, Ávila argumentó que el fenómeno de la migración juega un papel preponderante para que las regiones exijan contar con datos estadísticos y veraces en el menor tiempo posible, antes de encarar un pacto fiscal.

El alto componente político de este tema álgido, pasa por el temor de ciertas regiones a perder en diferentes ámbitos; coparticipación tributaria, representación legislativa, entre otros parámetros.

El ejecutivo departamental del Transporte, Gabriel Pérez Valdez, afirmó que como institución representativa de Tarija apoyarán todas las determinaciones que asuma la Casa Cívica, pero los tiempos de crisis económica doblegan hasta el más fuerte de los ímpetus y pronosticó que no se acate activamente los bloqueos o eventuales paros.

Por el momento, la Gobernación y Alcaldía se mostraron predispuestas a acatar las resoluciones cívicas, como viene ocurriendo desde el cambio de gestión de autoridades ejecutivas.

El gobernador de Tarija, Oscar Montes Barzón, se refirió este martes a la reunión convocada por el Gobierno Nacional para dialogar sobre el Censo en Santa Cruz, encuentro al que finalmente no acudió el Comité Impulsor conformado por la Universidad Gabriel René Moreno, la Gobernación de dicho departamento y otras instituciones.

“Lamento que la dirigencia de Santa Cruz no esté asistiendo, porque la mejor y la única manera recomendable para resolver los conflictos es a través del diálogo, no hay otra manera que sea pacífica. El diálogo debía haberse iniciado y, ahí en la mesa, plantear todo lo que sea pertinente, total, si se rompe el diálogo se puede volver a iniciar pero lo que no se puede hacer es renunciar al diálogo y el poner condiciones antes de sentarse en la mesa es una manera de renunciar”, argumentó.

Todavía no hay una fecha fija para el Censo. Asambleístas recomiendan convocar a una reunión departamental por el Censo. El Gobierno asegura que el 2024 se darán las condiciones para este cometido