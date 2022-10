Cocaleros aprehendidos piden a sus compañeros no claudicar en la lucha de defensa de Adepcoca

“El mensaje que quiero dar a mi gente es que no podemos claudicar a esta lucha. El lunes tenemos que ser contundentes con la movilización. No quiero que mi gente se rinda, deben seguir adelante», dijo el dirigente César Apaza.

El presidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), César Apaza y el presidente de la Juventud Yungueña, Raúl Uria, pidieron a sus compañeros cocaleros no claudicar en la lucha por la defensa de la institución cocalera.

En una visita que realizó la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia APDHB), dirigida por Amparo Carvajal, conjuntamente con Brújula Digital, visitaron y entrevistaron a César Apaza, Raúl Uria, aprehendidos en septiembre, luego de la quema del mercado paralelo y Omar Eduardo Pino, joven que fue detenido por supuestamente portar armas en las movilizaciones cocaleras.

Cesar Apaza: “El mensaje que le doy a mi gente, no claudiquen”

El 22 de septiembre, un contingente de la Policía Boliviana irrumpió en instalaciones de Adepcoca, de donde aprehendieron al dirigente y se lo llevaron con medio cuerpo fuera de la movilidad, según vídeos grabados por una cámara de seguridad.

Apaza se encuentra recluido en San Pedro desde esa fecha. Según constató el medio digital y la APDHB, el dirigente cocalero se encuentra en la sección denominado “Grulla”, y desde ahí mandó un mensaje para sus compañeros.

“El mensaje que quiero dar a mi gente es que no podemos claudicar a esta lucha. El lunes tenemos que ser contundentes con la movilización. No quiero que mi gente se rinda, deben seguir adelante. Mi detención no es nada. Si piensan que el gobierno ha ganado con mi detención, pues les digo que no se rindan. El gobierno no nos va a acallar a nadie”, dijo Apaza.

Tras su aprehensión, los policías lo golpearon por haberse resistido. Apaza aún continúa con moretones en la espalda y con una fisura en la mano derecha.

Dijo que no confía en la justicia del país y que la misma, como se vio estos últimos días, está controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Además, tenemos una justicia manoseada por el MAS, una justicia en la que no se puede confiar. No hay una justicia independiente. Nuestra justicia está podrida solo nos queda no claudicar, eso les digo a los bolivianos y a los yungueños”, aseveró en la visita.

Raúl Uria: “me mostraron la orden de aprehensión en la Felcc de La Paz”

La madrugada del 15 de septiembre, Raúl Uria se dirigía a una reunión de Juventudes en el departamento del Beni, cuando efectivos policiales lo aprehendieron para luego trasladarlo a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Según contó Uria, permaneció en dependencias policiales de dicho departamento, pero que ahí no tenían una orden de aprehensión.

“La acusación que me hace el gobierno no tiene ni pies ni cabeza. Me acusan de tráfico de armas, pero no tienen pruebas. Ese día cuando me detuvieron, solamente me agarraron a mí y a nadie más. Ese día no me leyeron nada de la aprehensión. Al llegar recién a las celdas de la Felcc de La paz, recién me dieron a conocer la orden de aprehensión que había contra mi persona. No me dijeron nada cuando me detuvieron”, relató en la visita al penal de San Pedro.

Manifestó que durante su audiencia, el investigador nunca se presentó ni puso a conocimiento las supuestas pruebas contra él.

“No hay pruebas contra mi persona y ese día de la audiencia, el investigador que supuestamente halló las armas no se presentó. Hasta ahora no se presentan las pruebas y ese investigar no se presenta a ninguna audiencia”, dijo.

Además, mencionó que cuando determinaron su detención preventiva por seis meses, la Fiscalía lo notificó con horarios falsos, es decir, notificó a su abogado, Jorge Valda a las 22.00 horas, pero su audiencia se llevó a las 10.00 horas.

“Este caso es un caso en el que el Gobierno me está acusando. Estoy en esta sección (El Palmar) por decisión del gobierno, cuando estaba en la Grulla (sección) me dijeron que iban a trasladar aquí porque sí, porque desde arriba habían dicho eso. No me dieron explicación de mi traslado a este lugar”, relató el cocalero.