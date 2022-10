Cochabamba: Cinco desafíos para agua potable y saneamiento en área urbana y rural

Prevén mayor cobertura, disminución de las diferencias en atención entre zonas, un servicio que no sea discontinuo, evitar agua no contabilizada y descontaminar ríos.

Una mayor cobertura, disminución de las diferencias en atención entre zonas, un servicio que no sea discontinuo, evitar agua no contabilizada y descontaminar ríos son desafíos a cumplir con referencia a servicios básicos como agua potable y saneamiento en áreas urbanas y rurales de diferentes municipios de Cochabamba.

El objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas hace referencia a “garantizar la disponibilidad de agua y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”.

En días recientes, se desarrolló en Cochabamba la VI Conferencia Latinoamericana de Saneamiento – Latinosan 2022, denominado “Saneamiento, un llamado a la acción”. Más de mil representantes de 18 países participaron del encuentro. A partir de la actividad, las autoridades locales reafirmaron compromisos.

A continuación, se exponen cinco desafíos y la situación de Latinoamérica, Bolivia y municipios como Tiquipaya y Sacaba.

1 MAYOR COBERTURA Sergio Campos, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), detalló que, en Latinoamérica, la cobertura de agua es de 65% y en saneamiento básico, 22%; mientras el tratamiento de aguas residuales llega solo al 18% o un poco más.

“Doscientos millones de habitantes, un tercio de la población de Latinoamérica no tiene acceso al agua de buena calidad; más de dos tercios de Latinoamérica no tiene acceso al saneamiento”, dijo.

Respecto a Bolivia, el viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, Carmelo Valda, informó que existe cobertura de agua en un 88%, mientras en saneamiento se alcanza a un 64%.

“Estamos llamando, pues a los gobiernos subnacionales, a priorizar especialmente en sus planificaciones de las futuras gestiones en el tema de agua potable y, especialmente, alcantarillado sanitario y sus plantas de tratamiento de aguas residuales”.

En el municipio de Tiquipaya, el servicio de agua está administrado, en el área urbana, por el Comité de Agua y Alcantarillado Tiquipaya (Coapat). En otras zonas, como en comunidades rurales, existen sistemas de agua.

El alcalde de este municipio, Juan Pahuasi, explicó que para los años posteriores apuntan a lograr el saneamiento también en áreas rurales

“En el área rural, no tenemos ningún tipo de servicio básico. Aunque ellos tengan agua; pero, no es potable; sin embargo, de ese servicio gozan permanente. No tenemos alcantarillado. Una propuesta, a partir de ahora, que nosotros debemos solicitar al Gobierno central es que los proyectos de saneamiento y alcantarillado principalmente van a ser para el área rural”.

Las comunidades del área rural no cuentan con servicios, a más de pozos sépticos y letrinas.

El Viceministro manifestó que, desde ahora, los proyectos de sistemas de agua potable y de saneamiento básico, alcantarillado, deben ir juntos.

“Estamos trabajando incansablemente en tema de incrementar la cobertura de saneamiento básico, vale decir, sistemas de alcantarillado sanitario y plantas tratamiento (…). El Ministerio medio ambiente y agua no financia proyectos separados; un sistema de alcantarillado tiene que estar acompañado de su planta de tratamiento”, acotó.

2 RURAL Y URBANO Campos resaltó que existe mucha inequidad respecto a los servicios cuando se mira el área urbana y el área rural, en América Latina.

“El sector rural tiene índices de coberturas similares a los que el sector urbano tenía hace 25 años atrás”.

El representante del BID resaltó la importancia de la atención al área rural, considerando que estas comunidades son las guardianas de los recursos hídricos.

Respecto a Bolivia, Valda detalló que en temas de agua potable, mientras en las ciudades capitales y ciudades intermedias hay entre 95% y 96% de cobertura, en las zonas rurales se bordea el 70%.

“Esta brecha tiene que acortarse. Los gobiernos municipales tienen que asignar mayor presupuesto; no olvidemos que, de acuerdo con la Ley de Autonomías, es competencia exclusiva de los gobiernos municipales el tema de los servicios básicos”, expresó.

Por su lado, el alcalde de Sacaba, Pedro Gutiérrez, informó que avanzaron con saneamiento en todos los distritos urbanos, haciendo referencia a la instalación de alcantarillado; también llegaron al área rural, a distritos como Lava Lava, Chiñata, Ucuchi y Aguirre.

“En los demás distritos, como ser el Distrito 5, Palca, todavía nos falta instalar lo que es alcantarillado”, dijo.

Sin embargo, destacó que se hizo bastante trabajo para que el agua potable llegue a las comunidades.

“En el área rural, por lo menos hemos llegado a un 90%. Un 10% falta, no tienen todavía piletas, grifos en sus domicilios”.

Aseguró que trabajan para financiar proyectos que garanticen los servicios.

“Por supuesto, a nivel nacional estamos gestionando también financiamiento para cumplir con estos proyectos y, de esa manera, toda la población sacabeña pueda tener lo que es el agua potable en su domicilio”.

El Viceministro resaltó que el Presidente ya promulgó una ley con un crédito de 79 millones de dólares para beneficiar a comunidades donde el Estado no haya tenido presencia con proyectos referidos a sistemas de agua y alcantarillado, “pero, con su respectiva planta tratamiento”. Se trata de una norma para comunidades con hasta 2 mil habitantes.

Detalló que este 2022, hay más de 1.280 millones de bolivianos de inversión para agua potable y saneamiento básico.

“Para la gestión 2023, tenemos más recursos”.

3 SERVICIO DISCONTINUO En distintos sectores de municipios de Cochabamba, las familias reciben el servicio de agua potable de manera discontinua, es decir que no tienen acceso las 24 horas. La situación se repite en todos los países de Latinoamérica.

Campos informó que más de 200 millones de habitantes, más de un tercio de la población de Latinoamérica, reciben servicio discontinuo.

“No sabemos si reciben una hora dos horas, 20 horas o cuántas veces (…). Muchas familias deben levantarse a las tres de la mañana o en la madrugada para preparar el desayuno o para bañar a sus hijos para que vayan a la escuela”.

En el caso de Sacaba, el Alcalde manifestó que no es posible el abastecimiento las 24 horas en todo su municipio. Explicó que, la zona sur de Sacaba es un poco árida y no existen muchas vertientes.

“Lo que pasa es que perforamos pozos profundos, por la cantidad de población que ha crecido, y no abastece”.

En esos barrios reciben agua solo entre cuatro y seis horas al día. Confía en que las aguas de Misicuni mejoren esa situación.

Mientras, en el municipio de Tiquipaya no existiría este problema. El alcalde Pahuasi aseguró que tienen agua las 24 horas del día, “a menos que ocurra algún corte por alguna situación, como algún trabajo de mantenimiento”.

4 AGUA NO CONTABILIZADA Al margen de los problemas ya mencionados, debido a la infraestructura antigua u otras situaciones en las redes de distribución de agua, existen pérdidas del líquido.

En los países latinoamericanos esta agua no contabilizada puede ser superior al 40%, 50%, 60% o más.

El Alcalde sacabeño informó que hicieron cambios de redes de agua potable; pero, todavía tienen redes antiguas que, por falta de presupuesto, no pudieron renovar.

“Del 100% de agua que entra a las redes, a las cañerías, por lo menos hay una pérdida del 30%, 35%. Todavía falta renovar”, sostuvo la autoridad.

5 DESCONTAMINAR RÍOS EL viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico enfatizó que, en la actualidad, se contaminan ríos y que una forma de proteger esas fuentes es implementando las plantas de tratamiento de aguas residuales

El gobernador Humberto Sánchez remarcó la necesidad de descontaminar el río Rocha.

En Sacaba ya existen plantas de tratamiento. En Tiquipaya, según el Alcalde, hay avances y se trata de un proyecto moderno con tecnología importante.

Sánchez expresó que ya existen recursos garantizados para las plantas de tratamiento de Vinto, Tiquipaya, Sipe Supe y Colcaprihua.

Valda especificó que están en pleno de proceso de calificación dos plantas de tratamiento con una inversión de más de 140 millones de bolivianos, para Sipe Sipe y Tiquipaya.

El viceministro Valda informó que hasta el año 2025, se espera superar el 90% en tema de cobertura de agua y el 75% en saneamiento básico.

“Esperemos llegar para el año 2023 mayores coberturas”.