Diputado Colque: “Tengo atribución para coordinar”

El legislador del audio da su versión

Por : Yolanda Mamani Cayo

Fuente: paginasiete.bo

Después de dos semanas de que Página Siete publicó un audio —que fue validado por la Magistratura—, el diputado protagonista de la grabación, Antonio Colque (MAS), apareció ayer, se mostró molesto e indignado; no negó que se reunió con Marvin Molina y señaló que una de sus atribuciones es reunirse y coordinar con otras autoridades.

“En el marco de mis atribuciones, competencias que nos emana la Constitución Política del Estado (…), como legislador tengo toda atribución de reunirme, coordinar con diferentes instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia”, manifestó el legislador potosino.

Colque, con 41 años, nacido en el municipio de Llallagua (Potosí), protagonizó durante estos días junto al consejero Molina un escándalo después de conocerse y validarse el audio en el que ambas autoridades hablan y coordinan la designación de cargos en el Órgano Judicial.

Este medio buscó con insistencia al legislador para consultar su postura y la única respuesta que dio fue el 4 de octubre con un escueto mensaje escrito: “Con Página Siete no comparto”.

Arropado por un grupo de simpatizantes que hacían las veces de guardaespaldas, Colque leyó ayer un comunicado y expresó su postura. Dijo que mellaron su imagen como indígena, que buscan afectar no sólo a él, sino a toda su región con “un caso inventado y armado”.

Anunció procesos, pero no negó que él fue quien pidió cargos y favores al expresidente y actual consejero Molina.

“Me denigraron como persona sin principios ni valores incurriendo en actos de discriminación. Tengan la seguridad que tomaré las acciones legales correspondientes contra esas personas que me acusaron, que me prejuzgaron”, anunció.

El legislador agregó que mantiene los principios del “ama sua (no robar), ama llulla (no mentir), ama k’ella (no ser ocioso)” y aseguró que es “inocente” y se defendió con el argumento de que hasta la fecha no tienen ninguna denuncia en su contra y si él hubiera cometido algún ilícito “tienen todas las instancias pertinentes para asentar la denuncia correspondiente”.