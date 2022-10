Diputado del MAS pidió mediante carta al ministro de Gobierno tres «pegas» en el Segip

El asambleísta dijo que visitó ministerios, pero para hacer gestión y en algún momento en un acto cívico saludó a un ministro y “en chiste” preguntó si hay “pegas”.

Fuente: ANF

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Patricio Mendoza pidió al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, tres puestos de trabajo para que sus allegados trabajen en el Servicio General de Identificación Personal (Segip) Santa Cruz; esta jornada, el legislador dijo: “no estamos para buscar pegas, y si lo hiciéramos, ¡qué!”.

El fin de semana, el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló a Gualberto Arispe, Patricio Mendoza y Anyelo Céspedes, los tres diputados del MAS, por pedir cargos en diferentes reparticiones del Estado para sus afines.

“No señor, no estamos para buscar pegas y si lo hiciéramos, ¡qué! ¿Acaso no hemos hecho trabajo político? Les he mostrado a ustedes que el trabajo que él (Lima) ha hecho políticamente desde años atrás. ¿Quién se merece trabajar más ahora? ¿Quién merece el trabajo de las instituciones? El señor ministro o la gente que ha hecho campaña para que se recupere el ‘Proceso de cambio’ ahora”, dijo Mendoza ante la pregunta de los periodistas.

La ANF accedió a una carta enviada el 18 de julio de este año y recibida en el Ministerio de Gobierno cuatro días después en la que el legislador pide a Del Castillo tres cargos en el Segip de Santa Cruz, incluye los nombres de quienes deben ser designados.

“Como actual Jefe de Bancada Santa Cruz MAS-IPSP, reiterando lo acordado con su autoridad, en reunión de Bancada de Santa Cruz, tengo a bien remitir las hojas de vida de los siguientes compañeros, para que sean contratados como funcionarios del Servicio General de Identificación Persona-SEGIP, Regional Santa Cruz”, dice la carta del diputado Mendoza.

El asambleísta dijo que visitó ministerios, pero para hacer gestión y en algún momento en un acto cívico saludó a un ministro y “en chiste” preguntó si hay “pegas”.