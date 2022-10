El alcalde de La Paz, Iván Arias, pide una tregua en Santa Cruz y que cese la «asfixia»

Arias afirmó que “nosotros vamos a aportar en todo lo que se pueda para contribuir que el país se pueda pacificar, para tender puentes silenciosos de diálogo entre las partes”, para que las partes se sienten y “si en eso podemos contribuir, allí estaremos”.

El alcalde de La Paz anunció que en gran parte del país empiezan a escasear los alimentos que son producidos en Santa Cruz y por ello insistió con la tregua en el conflicto. “Todos dependemos, estamos muy interrelacionados. Están empezando a escasear los alimentos y no puede ser que este problema tenga esta dimensión y una confrontación tan fuerte”.

Denunció que con el cerco a la capital cruceña se pretende “hundir” a la ciudad más poblada del país y con bolivianos de todas las regiones. “El MAS ha encontrado una forma de solucionar sus problemas internos, estaban tremendamente divididos y ahora parece que se hubieran unido para acabar, cercar, hincar y hundir a Santa Cruz, están todos con ese objetivo como si en Santa Cruz no vivieran bolivianos, como como si en Santa Cruz no vivieran collas, como si en Santa Cruz no vivieran chapacos, benianos, pandinos, potosino, cochabambinos”.