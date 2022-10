El Comité Interinstitucional ratifica que si el Gobierno no abroga el Decreto Supremo 4760 se tendrá que “aguantar el paro”

Manfredo Bravo afirmó que la «mesa técnica» de este martes repitió la explicación del pasado 15 de agosto. Stello Cochamanidis calificó de “burla» que los resultados oficiales del censo se conozcan recién 12 meses después de la fecha de la encuesta

Eduardo Ruilowa

“Los plazos están súper abultados y todo está forzado para llegar al 2024 y que los resultados recién se tengan en 2026 y esperar hasta 2028 para empezar a usar esos resultados en políticas públicas. Nosotros nos mantenemos en nuestra posición, no hay diálogo hasta que no se abrogue el Decreto Supremo 4760 y mientras no nos llegue la información a detalle del censo que justifique la ampliación hasta 2024”, señaló Manfredo Bravo, coordinador del Comité Interinstitucional.