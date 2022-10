El Gobierno planteó una comisión o “mesa técnica” en la que Santa Cruz deberá justificar que el Censo se realice en 2023, de lo contrario, el proceso será encaminado para ejecutarse en abril de 2024.

De abrirse ese espacio, participarían representantes del Instituto Nacional de Estadística (INE), especialistas de UNFPA y Celade, además de representantes del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, que debe confirmar su asistencia hasta este sábado.

“Si ellos (el comité cruceño) no hacen uso de esa opción, pues nosotros seguimos construyendo el Censo, con los departamentos que han venido, para que en abril de 2024 sea el empadronamiento”, explicó el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz.

Esta propuesta ya fue hecha el martes por el Gobierno, mientras se desarrollaba los primeros días del paro cruceño.

El funcionario de Estado detalló que si el proceso se ejecuta en esa fecha, en septiembre de 2024 se tendrán concluidos los “datos preliminares” y en octubre estarían dadas las condiciones para distribuir los recursos a todo el país.

Luego, se tendrán los datos adicionales sobre reasignación de escaños parlamentarios y otra información complementaria, rumbo a las Elecciones Generales de 2025.

Esta fue una de las principales conclusiones a las que se llegó en el Encuentro Plurinacional por Censo con Consenso, que se desarrolló este viernes en Cochabamba.

En el evento, participaron alcaldes, gobernadores, autoridades de autonomías indígenas y otros representantes regionales. El gran ausente fue Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz.

En su lugar, asistió Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), en representación del Comité Interinstitucional.

Al final del encuentro, el viceministro Ruiz, detalló que esa propuesta fue aprobada por la mayoría de los participantes, menos por los representantes de Santa Cruz, a quienes cuestionó por no tener “poder de decisión”.

En el encuentro participaron más de 300 autoridades subnacionales y otros representantes regionales. “Más del 90% de las autoridades de todo el país”, enfatizó Ruiz.

“Los departamentos han planteado que deberíamos caminar hacia el 2024, sin embargo, en la búsqueda de unidad, se ha planteado que queda abierta la propuesta del Gobierno”, para que Santa Cruz demuestre técnicamente que se puede hacer el Censo en 2023, insistió el Viceministro.

En demanda de adelantar la fecha del empadronamiento nacional, se ejecuta un paro indefinido en toda la región cruceña, donde diferentes sectores rechazan el proceso para 2024.

La noche de este viernes, Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, afirmó que hubo un “ambiente hostil” en Cochabamba, descartó participar en la mesa técnica y ratificó que continuará la medida de presión.

“El paro continúa (…). Aquí no hay falta de voluntad del pueblo cruceño, tampoco es que queremos el conflicto (…). No creemos en la palabra del Gobierno ni en sus planteamientos (…). Son propuestas que no están dentro del lineamiento y la instrucción del cabildo del 30 de septiembre”, sostuvo Calvo.

’SIN PODER DE DECISIÓN’

Momentos antes, la ministra de la presidencia María Nela Prada ratificó la propuesta de dejar abierta la fecha del Censo, y cuestionó la ausencia de representantes cruceños, “con poder de decisión”, para revolver la crisis cruceña.

“Esperamos que se pongan la mano al pecho y realmente den una respuesta a la demanda de no solamente los pueblos, sino de la historia”, afirmó Prada, quien insistió en que estas propuestas deben ser analizadas y consideradas.

Cuestionó que por la ausencia de Camacho y Calvo no se haya podido allanar un acuerdo por el Censo, que pudo ser validado por todas las autoridades electas del país.

“Lamentamos que no se haya podido dar una respuesta al país y al pueblo cruceño, por esas dos personas (…) y así llegar a un acuerdo con consenso”, cuestionó la Ministra.

EL CENSO ES TÉCNICO

En horas de la tarde, antes de conocerse las conclusiones finales, el Gobierno afirmó que en el encuentro todos los participantes coincidieron en que el Censo es un proceso técnico.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo además que se consolidaron “avances” y que se escuchó a todos los participantes.

“Se han escuchado absolutamente a todas las autoridades que han pedido el uso de la palabra (…). Se está avanzando bien, en un espacio de mucho respeto, participación y lo que entendemos es que hay que darle una respuesta al país”, ponderó, en un breve contacto con la prensa.