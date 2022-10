En pleno discurso, Evo le exige a Choquehuanca no intentar confrontar a viejos con jóvenes en el MAS

Morales recalcó: “Aquí todos unidos, no con pretexto de renovación: ‘fuera los viejitos’, no pues hermano David, también somos viejitos nosotros, aunque un poquito, eres mayor , eso sabemos. Entonces, unidad, unidad, unidos somos invencibles y movilizados somos inalcanzables”.

“La última semana, cada día, duro, los medios de la derecha -no tengo ningún miedo, no es ninguna novedad- nos tienen odio, bronca. El pueblo seguirá junto al pueblo, antes se llamaban vende patrias, ahora quieren utilizar el censo para querer movilizar , usan algunos temas para confrontar”, agregó.

Dentro de su intervención, Choquehuanca exigió: “Ya no más división, ya no más odio, ya no más mentiras, ya no más colonialismo, cuando levantamos nuestra wiphala decimos que queremos volver al camino de la hermandad, de la comunidad”. Incluso, se animó a saludar en inglés y llamó “pícaro” al senador Leonardo Loza, muy cercano a Morales.