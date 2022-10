«Entre gallos y medianoche» otorgaron domiciliara a exministro Characayo, denuncia abogado

El 13 de septiembre fue sentenciado a ocho años de prisión, la exautoridad había rebasado el cumplimiento de su detención.

Fuente: ANF

La Justicia otorgó detención domiciliaria para el exministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo, sentenciado a ocho años de cárcel por el delito de beneficios en razón del cargo. El Estado apeló la resolución.

“Ha ocurrido entre gallos y medianoche. No hemos sido notificados. La audiencia de cesación a la detención preventiva se realizó el viernes de la anterior semana”, declaró a la ANF el abogado de Dareen Smith, Eusebio Vera.

Characayo fue sentenciado en primera instancia, por lo tanto, todavía se encuentra en el plazo para presentar una apelación restringida, incluso puede interponer un recurso de casación.

Vera acotó que la exautoridad había cumplido su detención preventiva, sin embargo, continuaba en el penal de San Pedro porque no desvirtuó los riesgos procesales.

La víctima en el caso teme que al concederle la detención domiciliaria, el exministro “pueda huir o desaparecer para no cumplir con la pena impuesta”.

Por esa razón, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras habría apelado para que se revoque la detención domiciliaria y retorne al penal de San Pedro, Vera dijo que las víctimas se adhirieron a esta solicitud.

El pasado 13 de septiembre, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz determinó ocho años de cárcel para el exministro de Desarrollo Rural y Tierras del gobierno de Luis Arce, Edwin Characayo, y para su exdirector por un caso de soborno ocurrido el año pasado.

El exministro, junto con su director de ese entonces, fue apresado el 13 de abril de 2021 en el centro paceño, fue encontrado infraganti recibiendo $us 20.000, de acuerdo a las investigaciones era un adelanto de un total de $us 380.000 que pretendían cobrar para no revertir la propiedad “El Triunfo II” en Santa Cruz.