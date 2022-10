Escándalo: Alto jefe policial tuvo relaciones sexuales en una unidad de la Policía de Cochabamba

Autoridades exigen una investigación y sanciones drásticas.

Fuente: Red Uno

A través de redes sociales, empezó a circular registros audiovisuales del momento en que un oficial de alto rango en la Policía Boliviana, mantiene relaciones sexuales con una mujer, en lo que sería una unidad policial.

Al enterarse del video las autoridades municipales se pronunciaron, rechazaron categóricamente el hecho de que un oficial aproveche sus horas de trabajo para actos indecentes en lugares no apropiados, en vez de velar por la seguridad ciudadana.

«Es una vergüenza lo ocurrido, que se usen instalaciones de la Policía para realizar actos obscenos, es una falta de respeto al pueblo cochabambino y obviamente a nuestro país. No se necesita investigar ahí están las imágenes, eso lo dice todo», declaró molesto el alcalde Manfred Reyes Villa.

Desde la bancada de «Súmate» están indignados por el video que circula en redes, aseguran que se faltó el respeto a la institución verde olivo. «Son lugares de todos los bolivianos, porque todos pagamos nuestros impuestos, debería haber cierto respeto por las instituciones y por el lugar donde uno trabaja», remarcó el concejal Diego Murillo.

«Una persona de tan alto rango que debería ser un ejemplo no sólo para la Policía y sociedad, pero esto no me sorprende, es la realidad de nuestro país. Este tipo de gente que se cree que está encima de la ley, por el cargo que tienen y funciones se aprovechan, es un abuso de poder», indicó el concejal Manfred Reyes Villa Avilés.

Asambleístas del oficialismo y oposición piden investigar el video pornográfico que involucra a la autoridad de la Policía, señalan que en caso de tratarse de una estación policial deben asumir acciones por uso indebido de bienes del Estado.

«Por supuesto debe haber una sanción ejemplar. La Policía y Ministerio Público deben iniciar la investigación», aseguró el Diputado del MAS, Juan Carlos Irahola. «Las Estaciones Policiales Integrales (EPI) son del estado, esto debe ser sancionado en caso de que se compruebe que está sucediendo en una institución pública, en instalaciones de la Policía, se trata de un uso indebido de bienes del estado, además de ser inmoral», remarcó el Diputado de Súmate, Enrique Siles.

El concejal del Movimiento al Socialismo (MAS), Joel Flores, señaló «se notan que son ambientes institucionales de la Policía, donde se pueden ver uniformes y ropas de trabajo». Y agregó, «este tipo de hechos dañan la imagen de un institución, lo prudente es realizar una investigación de oficio».

«Habría que analizarlo, porque actualmente se realizan montajes. Nosotros no cubriremos ningún acto de irregularidad, las instituciones públicas deben respetarse, en caso de que se verifique y hayan sido los ambientes, las instancias que corresponden deben indicar las sanciones que se ameritan», dijo a la prensa la concejal del MAS, Silvia Solís.