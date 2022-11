Este martes no habrá abastecimiento en mercados ni en supermercados de Santa Cruz

La población cruceña se cuestionó si este martes sería día de abastecimiento teniendo en cuenta de que el miércoles es feriado por el Día de los Difuntos. Pasada las 18:30 el Comité pro Santa Cruz informó, a través de las redes sociales, que todo permanecerá cerrado.

“Este martes 1 de noviembre no hay abastecimiento. No circulan vehículo, no abren mercados ni súper”, detalla el arte publicado la tarde de este lunes en su cuenta de Facebook.