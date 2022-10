Evo pide que Bono Juancito Pinto sea también pagado por las FFAA; dice que las autoridades no lo escuchan

Dijo que hace pública este tema porque le preocupa que la gente que vive en zonas alejadas del área rural no puedan cobrar el beneficio como sucedió el año pasado, ya que para muchos, trasladarse a las ciudades urbanas para acudir a un banco, les representa un gasto excesivo en pasajes y tiempo.

“Hemos enviado una carta al ministro de Educación, Édgar Pary, para que este año se pague el bono Juancito Pinto en las escuelas y colegios y no hemos tenido ninguna respuesta hasta el momento, es algo que nos preocupa”, dijo en conferencia de prensa.

El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, sugirió este miércoles al Gobierno recurrir al apoyo de las Fuerzas Armadas para hacer el pago del Bono Juancito Pinto, principalmente en áreas alejadas. Mencionó que en días pasados remitió una carta al Gobierno para manifestar su preocupación, pero no ha sido escuchado.

Otro caso dijo que, en la población de Remansos, en Beni, se tiene que viajar siete horas para llegar a San Ignacio de Velasco, ahí tiene que considerarse el pasaje. También el caso de Pisiga a Oruro, según sus datos, se gasta 70 bolivianos en bus.

“Son 140 bolivianos en ida y vuelta de Pisiga a Oruro, casi ya no beneficia, por eso y muchas razones hay preocupación, por eso hemos enviado una carta. Como no hay respuesta, por eso públicamente pedimos que los ministerios de Educación y de Economía resuelvan este tema. Qué bueno sería como antes, que las Fuerzas Armadas vayan escuela por escuela o si fuera necesario bancos móviles, no sé si les puede alcanzar”, dijo.

Agregó que este pedido viene desde 2021, cuando le trasladó la preocupación de los padres de familia de que se vaya a cancelar en los bancos al presidente Luis Arce y al Ministerio de la Presidencia, pero no lo escucharon.

“El año pasado, le dije al presidente Lucho Arce que tengo información que están reclamando los padres de familia que se va a pagar en los bancos y me dijo que no, que se iba a pagar en las escuelas. A sus dos días inicia el pago y fue solamente en bancos”, aseveró.

En días pasados, el Gobierno anunció el pago del Bono Juancito Pinto, aunque aún no se conoce la fecha exacta del pago del bono, pero se anunció que el mismo se realizará a través del Banco Unión y otras entidades financieras.