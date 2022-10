Evo, sobre el operativo en el hotel Las Américas: “No me arrepiento, lo volvería a hacer”

“Si por eso nos van a procesar, que nos procesen”, dijo el jefe del MAS

Fuente: correodelsur.com

El expresidente Evo Morales afirmó este sábado que no se arrepiente de haber ordenado el operativo de 2009 en el hotel Las Américas, donde se registraron ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura, según el informe de la CIDH.

“Ante tanto ataque y mentira tenemos derecho a decir la verdad y aclarar. No me arrepiento de haber defendido la integridad de nuestra Patria. Si fuera necesario, lo volveríamos a hacer. Cueste lo que cueste. Si por eso nos van a procesar, que nos procesen. #PrimeroEstáBolivia”, escribió el exmandatario en sus redes sociales.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, respaldó esta semana la decisión de Morales. “El hermano Evo Morales, en su momento, como cualquier presidente patriota, ha hecho lo correcto, de defender la integridad, la soberanía y la integridad territorial del país”, dijo hace unos días.

Otros, sin embargo, como el diputado Andrés Flores (MAS), dijeron que el jefe del MAS debe ser enjuiciado.

“No vamos a cubrir a ninguna de las exautoridades, así sea el expresidente”, expresó Flores el pasado martes, al señalar que el Estado no tiene por qué pagar por las acciones del expresidente y sus exministros.

“Las mentiras no duran. El informe de la CIDH como su nombre indica, es un informe con recomendaciones al Estado que no es vinculante. Después, por procedimiento y reglamento el caso puede llegar a la Corte-IDH que juzga al Estado, no a personas. El golpismo separatista miente”, dijo, al respecto Morales, también en sus redes sociales.

El expresidente acusó este domingo al ministro de Justicia, Iván Lima, de filtrar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Poco después, Lima dijo que el Gobierno envió una queja formal a la CIDH por la filtración del documento.