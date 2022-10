Facebook advierte que página de Bolivia TV comparte «información falsa de forma reiterada»

Fuente: El Deber

“Bolivia TV es muy política, es normal que estén en el ojo de la tormenta”, señala. Si bien el cuadro de advertencia se refiere a normas comunitarias, Vásquez indica que, por lo general, l as más críticas tienen que ver con racismo y violencia, y también con información falsa, aunque no se sabe con exactitud, cuál norma habría violado la televisora estatal.

Vásquez expresa que aunque no es fácil, esta situación puede ser revertida, pero que deberá cumplir con diversos requisitos. Solo como ejemplo, señala que para publicar anuncios políticos, Facebook pide no solo identificación, sino también el envío de otros documentos que acrediten que se trata de una persona real. Así que para ‘limpiar’ la página se deben pasar varios filtros, como demostrar que no es negativa, que no hace daño, etc.