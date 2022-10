Familia de enfermera confundida con raptora de bebé Alex anuncia que iniciará acciones legales

La joven estudiante fue aprehendida y enviada a la cárcel porque los investigadores encontraron unos pañales en su domicilio y tendría un parecido con la raptora

Familiares de Dana piden la libertad de Dana. Foto: Unitel.

Fuente: ANF

Liliam Ramírez, mamá de la joven estudiante de enfermería, adelantó que iniciará acciones legales en contra de las autoridades responsables de encarcelar a su hija y de acusarla de ser la raptora del bebé Alex, siendo que en varias oportunidades dijo que era inocente; además, pidió al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, que deje en libertad a su hija.

“Vamos a tomar las acciones legales, queremos que liberen lo más antes posible a Dana, eso es lo que estamos pidiendo, porque quién me devuelve este tiempo perdido, ese trauma, quién se va a ser responsable”, dijo la mamá de la enfermera que se encuentra privada de libertad desde el 1 de septiembre.

En este caso se aprehendieron a dos personas que reclaman inocencia, el primero es un chofer de taxi que está en la cárcel de San Pedro, pero cuya defensa asegura que es inocente porque trasladó a la raptora de manera casual.

“Señor Ministro, por favor, a todas las personas de la comisión que están llevando el caso, liberen a mi hija, por favor. Devuélvanme a mi hija, no hagan lo mismo que esos delincuentes que se han robado a esas criaturas, que se han robado a esas wawas (bebés), ¿lo mismo quieren hacer conmigo? Devuelvan a mi hija, por favor, cerciórense de su trabajo, por favor, devuélvame a mi hija, no me hagan ese daño”, pidió la mamá de la joven enfermera.

Este martes, la fiscal Sheila Rodríguez informó que Nieves Marina C. G. fue aprehendida en la zona de La Portada y sería la presunta autora de raptar al bebé Álex. Allí se halló ropa de bebés, fotos, recibos y chips de teléfonos con los cuales se hizo la triangulación de llamadas.

Del Castillo dijo que Nieves confesó el rapto y agregó que el esposo de la detenida participó en el acto ilícito.

“Se demostró que la pareja de esposos planificó el rapto del bebé Álex; por tanto, creemos que mínimamente el esposo de la señora Nieves Marina tiene que ser llamado a testificar por estos hechos”, sostuvo Del Castillo.