Farías critica a Bolivia, habla de crueldad y ve que 1 punto en Eliminatorias habría sido crucial

Fuente: https://www.opinion.com.bo

César Farías, el extécnico de la Selección Nacional, alejado totalmente ya de la vorágine dentro de la Verde, rompió el silencio. Compartió sus sensaciones respecto a las últimas clasificatorias en las que participó el combinado y concluyó que si Bolivia sumaba un punto más hubiera sido «la mejor eliminatoria».

“Hacíamos un punto más y era la mejor eliminatoria de Bolivia en formato de 10 selecciones (todos contra todos)”, resaltó Farías, al empezar a hablar de su etapa como seleccionador del equipo de todos, en una nota televisiva, según citó Oxígeno.bo.

Sin embargo, señaló que durante las dos últimas fechas, en las que el equipo ya no tenía chances de clasificar al Mundial, optó por darles minutos a jugadores jóvenes como una forma de ayudar al futuro de la Selección y sin pensar en los resultados, ni en su “ego personal”.

Farías aseguró que ya sabía que “no lo querían en la Selección” antes de disputarse la última fecha doble de las Eliminatorias y lamentó que en el país no se crea en los procesos y tampoco se dé espacio a los jugadores jóvenes.

“Bolivia no cree en procesos. Tú quieres exigencias para el futbolista boliviano, pero no le das las condiciones. Con preocupación veo que no hay un trabajo de la Federación Boliviana de Fútbol severo en la construcción de una Selección que vaya creciendo, desde inferiores”, criticó.

Cuestionó, por ejemplo, que la Verde haya estado varios meses sin entrenador y, ahora que contrató al argentino Gustavo Costas, este aún no haya podido empezar a trabajar por el contrato que tiene con el Palestino chileno.

“¿Quién recupera los meses que se perdieron? Eso no es una crítica, es una reflexión”, señaló.

Asimismo, el técnico venezolano criticó el sistema de competencia boliviano y cuestionó la cantidad de extranjeros y nacionalizados que pueden jugar en el fútbol boliviano, en desmedro de los jóvenes talentos nacionales.

“Necesitas que tus jugadores tengan un espacio. Si un futbolista juega en la Selección, pero no en sus clubes porque se nacionaliza a jugadores de 30 y pico o hay seis extranjeros, es difícil que crezca (…) Los jugadores se hacen con acción y error”, aseveró.

«CRUELES CRÍTICAS»

Tras dejar la dirección técnica de la Selección, Farías ahora triunfa con el Aucas ecuatoriano, equipo al que logró clasificar por primera vez en su historia a la Copa Libertadores y con el que llegó a la final del torneo ecuatoriano.

Consultado sobre su presente, Farías no tuvo reparos en afirmar que tomó el reto de dirigir al Aucas como una “revancha personal” ante las duras críticas que recibió en Bolivia.

“En muchos aspectos fueron crueles con nosotros en Bolivia y teníamos sed de revancha personal, queríamos demostrar”, aseveró.

Expresó que si bien en Ecuador también ha recibido algunas críticas a su trabajo, sobre todo en sus primeros meses, siempre se respetó su trayectoria y, dijo, eso es algo que se agradece

En ese sentido, el venezolano afirmó que en Bolivia las críticas a su trabajo y a la Selección fueron de “poco análisis futbolístico” y enfatizó que aún con su salida de la Verde, las cosas no han cambiado en el fútbol boliviano.

“Se fue Farías y no he visto que solucionen sus problemas”, sentenció