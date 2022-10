Frente a la violencia que vive el país, la Iglesia pide «no caer en provocaciones» y deponer intereses personales

«En nuestro país, en nuestro departamento, estamos sufriendo, por una mentalidad que no deja ver más allá, vemos al otro como enemigo y eso no nos deja avanzar», señaló el monseñor René Leigue Cesarí.

Fuente: Arquidiócesis de Santa Cruz/eju.tv

Este domingo 30 de octubre desde la Catedral, el Arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue Cesarí pidió que, frente a la violencia y amenazas que hay en la capital cruceña por el paro indefinido por el Censo, no se caiga en provocaciones, sino que como «hijos Dios, busquemos la paz y la unidad entre los bolivianos». Además exhortó a deponer los intereses personales o de grupos sectoriales.

Animó a los fieles católicos a no perder la fe y la esperanza, ya que «pronto se encontrará la paz y la unidad como verdaderos hermanos bolivianos, para poder mirarse sin resentimientos, ni rencores».

También indicó que se necesita un «encuentro personal con Dios», para ver la realidad, las virtudes, como también los defectos.

«Y esto es lo que nosotros necesitamos, un encuentro personal con Dios, un encuentro que nos haga ver nuestra propia realidad, nuestras virtudes como también nuestros defectos, eso necesitamos hoy en día, mirarnos a nosotros mismos, eso le pasó a Zaqueo, delante de Jesús. Él se dio cuenta de sus errores, y es por eso que él dice; “Señor que alegría encontrarme contigo, y te prometo que de aquí en adelante mi vida va cambiar, y si he engañado a alguien, le devolveré el doble o más todavía”, pero no solamente se queda ahí y dice; “voy a compartir mis bienes con los demás”, hay ese desprendimiento de Zaqueo, y esto es interesante y que a nosotros nos hace ver esto, cuantas veces nosotros también necesitamos ese encuentro con el Señor y si no lo hacemos seguimos metidos en nuestros problemas», señaló.

Con respecto a los conflictos sociales que vive Santa Cruz, el monseñor dijo que «estamos sufriendo, por una mentalidad que no deja ver más allá, vemos al otro como enemigo y eso no nos deja avanzar».

“Que diferente fuera si hoy, miráramos con esos ojos de Jesús, no ver al otro como enemigo, sino como alguien que necesita también sentarse a dialogar para solucionar las cosas”, exhortó.

De igual manera cuestionó a la justicia y dijo que la misma está «desequilibrada» y eso genera problemas serios. «Hay algunos que tienen más privilegio con la justicia que otros», cuestionó.

«No se puede ir adelante buscando justicia y metiendo miedo, no se puede solucionar los problemas ofreciendo golpes e inclusive muerte», manifestó en la homilía.

Tenemos que ver cómo podemos salir de este problema, yo pienso que una manera de salir de este problema es simplemente escuchar y ver a todos por igual, porque todos tenemos derecho, todos tenemos necesidades, pero no se puede ir adelante así, buscar una justicia metiendo miedo. No se puede solucionar los problemas ofreciendo golpes e inclusive muerte.

La Iglesia exhortó a deponer los intereses personales o de grupos sectoriales y que es necesario defender algo en común que «nos ayude a todos, en este caso el censo».