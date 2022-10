La Alcaldía de El Alto pide que el Censo de Bolivia se realice ‘cuanto antes’

Fuente: lostiempos.com

«Lo que nos importa a nosotros es que salgan los indicadores, no tenemos una ciudad planificada. Lo más antes posible sería que se desarrolle el Censo, para evitar que choquen con temas políticos electorales y haya la excusa, otra vez, de volver a suspender el Censo. Eso sería lo peor y catastrófico», advirtió Elvin Linares, vocero del gobierno municipal de El Alto.

Según las autoridades municipales de El Alto, el Gobierno tiene el compromiso de compensar a las regiones de bajo presupuesto como ser la urbe alteña, con recursos provenientes del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) y por coparticipación.

Ante esta situación, Linares, manifestó que la decisión de asumir o no medidas, está en manos de las bases sociales y advirtió que «lo que pueda ocurrir de hoy en adelante, es entera responsabilidad del INE y el Gobierno. ¿Por qué’, porque la institución encargada del proceso censal inició hace poco la actualización cartográfica.

«Todo de aquí en adelante va ser responsable el INE y el Gobierno de lo que podría ocurrir, las organizaciones sociales no se sienten partícipes de lo que puede significar compartir información del Censo. El INE no cumple con lo solicitado por las bases y no cumple con lo establecido en la Asamblea de la Alteñidad. Entonces, la Asamblea de la Alteñidad indica que cualquier tema que ocurra de aquí en adelante es responsabilidad del INE y el Gobierno», dijo.

El 26 de septiembre, Carlos Santalla, responsable departamental del INE, aseveró que en La Paz se iniciaron los trabajos de actualización cartográfica de la etapa precensal. Dijo que las brigadas recorrerán las casas del municipio paceño y alteño. En esa urbe 10 encuestadores hacen el relevamiento de datos y que eso «genera susceptibilidad».

La cartografía es vital para definir la fecha del Censo, pese a que el Gobierno apuesta y defiende que desarrolle en mayo del 2024. «Nos parece bastante extraño y nos parece que no hay seriedad con El Alto. En nuestra ciudad el crecimiento demográfico es constante, con la cartografía que saquen recién se va a llevar el Censo. Creemos que va a quedar caduco el levantamiento cartográfico», alertó Linares.

Por otro lado, el analista político, Paúl Coca, aseguró que la aplicación de los resultados se darán en los próximos cinco años e indicó que el año 2024 es electoral, por lo que advierte que los temas como el de la conformación de la Asamblea Legislativa y el Pacto Fiscal no se realizarán.

Linares coincide con esa opinión y señaló que a eso se suma los actos del Bicentenario, por lo que volvió a plantear que la encuesta se realice lo más antes posible.

Lo que nos importa a nosotros es que salgan los indicadores, no tenemos una ciudad planificada. Lo más antes posible sería que se desarrolle el Censo», advirtió.

El 26 de julio, la Asamblea de la Alteñidad definió la realización de la consulta para el 2023, pero, días después, la alcaldesa Eva Copa indicó que las organizaciones estaban de acuerdo con que efectúe el 2024. El Alto pidió una compensación de Bs 300 millones y el Gobierno comprometió que desde agosto mejorarían los recursos económicos, como resultado de la reactivación económica.

«Son buenas noticias para los distintos municipios que tienen una preocupación sobre su situación económica», dijo, el vocero presidencial Jorge Richter.

Hasta el momento esos recursos no llegaron a las arcas ediles, aseguró Ruddy Balladares, secretario de Gestión Institucional. «No nos ha llegado ni un centavo como se ha comprometido el Gobierno y al contrario, nos han reducido presupuesto». Explicó que la gestión de Édgar Patana la alcaldía alteña administraba Bs 2 mil millones, en la gestión de Soledad Chapetón, mil quinientos millones, y en la de Copa, mil millones. «Hay una reducción importante y tenemos bastante deuda, es por eso que pedimos compensación», insistió.