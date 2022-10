La Sole, sobre su orden de detención: ¿Qué hago con mi bebé, la dejo, la llevo, qué hago?

Soledad Chapetón brindó una conferencia de prensa en su casa porque cumple una detención domiciliaria por otros dos procesos distintos que fueron iniciados por el municipio alteño.

La exalcaldes Soledad Chapetón. Foto: El Diario. La exalcaldes Soledad Chapetón. Foto: El Diario.

Fuente: ANF

La exalcaldesa de El Alto Soledad Chapetón dijo sentirse en un conflicto emocional porque no sabe qué hacer con su hija lactante de un año y dos meses, no sabe si dejarla en su casa o llevarla con ella para efectuar la detención preventiva en el penal de Obrajes que un juez determinó por una supuesta mala administración de recursos del Sistema Único de Salud (SUS) durante su gestión.

“Estoy preparada, durante estos días siempre fue mi conflicto mi hija ¿qué hago?, ¿la dejo?, ¿la llevo?, ¿qué hago? Mi mamá es una mujer de 80 años, es viuda. Después que mi papá falleció, mi mamá se quedó conmigo, tiene un problema ocular que es degenerativo”, señaló Chapetón con la voz acongojada y las lágrimas retenidas en sus ojos.

Chapetón brindó una conferencia de prensa en su casa porque cumple una detención domiciliaria por otros dos procesos distintos que fueron iniciados por el municipio alteño. En este último caso, la exautoridad local debe cumplir detención preventiva por un mes en el penal de Obrajes por la presunta malversación de fondos del SUS y resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución Política.

Según la denuncia, el daño económico asciende a 140 millones y ese dinero debía ser invertido en el área de salud, pero se habría destinado a salarios. Chapetón indicó que está a la espera de que se instale la audiencia de apelación para cambiar la figura jurídica. Asimismo, señaló que se encuentra con una baja médica porque detectaron que padece de salmonella.

“Hoy tengo baja médica, estoy pasando una enfermedad, me han encontrado salmonella en laboratorio y he tenido problemas de salud durante estos días. He estado aquí en mi casa, estoy aquí en mi hogar aguardando la disposición (…). Dios mediante, no voy a perder la fe que se imparta justicia para todos y tener la posibilidad de trabajar, no voy a perder la fe y la esperanza”, sostuvo Chapetón.

Desde la noche de este lunes, un grupo de mujeres se encuentra en la puerta del domicilio de la exautoridad para impedir que sea trasladada a la cárcel de Obrajes, como manda cumplir la orden de detención preventiva.

“Nosotras la estamos apoyando y pedimos la libertad para que pueda estar con su hija y su mamá, vamos estar hasta las últimas consecuencias apoyándola. Somos mamás, nosotras nos ponemos en el lugar de ella. Cómo es posible tanta injusticia, lo único que hizo es trabajar, basta de persecución política”, manifestó una mujer a medios locales.