La tajante respuesta de Kylian Mbappé cuando le preguntaron si pidió marcharse del PSG en enero

Tras la victoria ante el Olympique de Marsella, el delantero estrella del equipo francés rompió el silencio tras los comentarios sobre los conflictos internos en el club de París.

Fuente: https://www.infobae.com

Consumado el triunfo del PSG por 1-0 con gol de Neymar ante Olympique de Marsella, Kylian Mbappé encaró los micrófonos en los pasillos del Parque de los Príncipes y rompió el silencio ante la prensa, que horas antes había afirmado que el delantero había decidido marcharse de París en enero de 2023 porque no está a gusto en un plantel plagado de estrellas.

Los rumores de una convivencia problemática con Neymar dentro del campo de juego y la llegada de Lionel Messi que le opacó su cartel de estrella dentro del equipo, generaron la tajante respuesta del campeón mundial con Francia en 2018 con respecto a su futuro.

“Soy muy feliz acá y nunca he pedido mi salida en enero”, respondió el delantero de 23 años después de la victoria contra el Marsella, cuatro días después de la polémica sobre su supuesto deseo de abandonar el club parisino.

El jugador que pasó por el AS Mónaco confirmó que no está “implicado de ninguna manera” en el rumor que sacaron los medios franceses sobre su deseo irse en el mercado de enero, surgido antes del partido contra el Benfica por Champions League.

“Esa información surgida el día del partido no la entendí, estaba tan sorprendido como todo el mundo. La gente puede pensar que estoy implicado, no estoy para nada implicado”, insistió Mbappé.

El futbolista, quien estuvo cerca de pasar al Real Madrid, renovó su contrato en París Saint Germain en mayo de 2022 luego de arduas negociaciones. Las informaciones que dieron los medios sobre la intención de dejar su club tenía como fuente a su entorno familiar.

Mbappé negó que sus íntimos pudieran haber filtrado información y contó lo que estaba haciendo el día que surgió la noticia: “Estaba durmiendo una siesta y mi entorno estaba en el partido de mi hermano pequeño (Ethan, con el PSG en Youth League), así que nadie de mi entorno estaba ahí”, insistió. “Nos quedamos duros cuando nos enteramos”.

Respecto a la información revelada esta semana por Mediapart , en la cual el PSG habría encargado a una agencia de comunicación la creación de un “ejército” de cuentas falsas de Twitter para realizar campañas “violentas y sucias” contra personalidades, incluido Mbappé, el jugador evitó hacer comentarios.

“Soy un jugador de fútbol. Lo más importante para mí es jugar, dar lo mejor de mí en el campo, si empiezo a dispersarme demasiado me canso muy rápido. Cuando jugás en el PSG sabés en lo que te metés, sabés lo que va a implicar en lo bueno, en lo malo. Todo el que viene aquí lo sabe, se lo advertimos. Pero solo estamos enfocados en ganar partidos y ganar títulos. ¿El presidente? No lo he visto, lo vi hoy (domingo) antes del partido y nos deseó suerte”, cerró Kylian, quien asistió precisamente a Neymar para el triunfo frente al Olympique de Marsella.