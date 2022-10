Las 15 frases en las que Fernando Hurtado insta a cesar confrontaciones y respetar demandas cruceñas

En medio del conflicto nacional que gira en torno al Censo de Población y Vivienda, el sector privado salió a pronunciarse y expresar una postura en la que no se guardan los cuestionamientos que apuntan al Gobierno nacional, según la voz del presidente de la Cámara de industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Fernando Hurtado.

En un video de casi nueve minutos, el líder de los empresarios cruceños dejó en claro la posición institucional con la que Cainco insta al Gobierno nacional a cesar las confrontaciones y exigir que en el encuentro de este viernes convocado por el presidente Luis Arce se cumplan las condiciones y se busquen acuerdos que incluyan la posición legítima de Santa Cruz.

La postura fue sacada a relucir tras el segundo día de cerco a Santa Cruz que es impulsado por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y en medio del corte de suministro de gas y abastecimiento de combustibles en la región que fue advertido por el ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Rolando Borda.

Estas son las frases más destacadas:

1.- “Vemos que sigue la brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Mientras nos hablan bonito en nuestra fiesta (24 de septiembre), las hostilidades entran a una nueva dimensión. En septiembre vienen a la fiesta y en octubre nos cortan el gas y nos cercan”.

2.- “(Hay) un dirigente sindical que se nota que hace mucho que no trabaja porque está claro que no entiende lo que el corte de gas ocasiona y que esto perjudica a la industria de alimentos que abastece a todo el país, no entiende que sin gas no se puede garantizar la cadena de frío de alimentos y medicamentos que salen de Santa Cruz para Bolivia. No entiende que cortar el gas es un delito penado por ley”.

3.- “Está claro que a quienes reclaman por los derechos, por sus derechos, se los intenta hacer ver como los malos de la película, mientras que el mismo Gobierno hace la vista gorda con sus movimientos afines”.

4.- “Mientras los ministros dan vueltas en la ciudad en vehículos oficiales levantando pitas, gajos y agrediendo a ciudadanos, le dan la espalda a un cerco con volqueta de piedra y tierra. No les importa que cercar a Santa Cruz es hacer subir los precios, es desabastecer al país y atentar contra la economía de las familias”.