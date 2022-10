Las provincias mantienen el bloqueo por el censo y se encaminan al sexto día de la medida de presión

En el quinto día de paro por el censo 2023 mostraron firmeza y la voluntad de seguir hasta el final pese a las amenazas de cerco

Los cívicos instalaron una vigilia en la Casa Cívica donde también no hay paso. El comercio no ha parado y algunas asociaciones de mototaxis tampoco. Sin embargo, al no existir ingreso a Bolivia, la paralización de actividades es automática, similar situación se vive en Ascensión de la Frontera.