No hay evidencia de efectos nocivos en la salud asociados con el consumo de carne roja sin procesar

Este es un excelente trabajo que revisa todos los estudios previos en relación a si el consumo de carne roja no procesada ( fresca natural, opuesto a carne que ha sido procesada de cualquier forma para favorecer duración, sabor, textura, etc. Etc.), Afecta la salud o no. Abajo resumo los resultados de este importante estudio.

Lescinsky, H., Afshin, A., Ashbaugh, C. et al. Health effects associated with consumption of unprocessed red meat: a Burden of Proof study. Nat Med 28, 2075–2082 (2022). https://doi.org/10.1038/s41591-022-01968-z

La caracterización de los efectos potenciales para la salud de la exposición a factores de riesgo como el consumo de carne roja es esencial para informar las políticas y prácticas de salud. Los metanálisis anteriores que evaluaron los efectos del consumo de carne roja generaron hallazgos mixtos y no evalúan formalmente la solidez de la evidencia.

Aquí, llevamos a cabo una revisión sistemática e implementamos una metarregresión, relajando los supuestos convencionales de linealidad logarítmica e incorporando la heterogeneidad entre estudios, para evaluar las relaciones entre el consumo de carne roja sin procesar y seis resultados potenciales para la salud. Encontramos evidencia débil de asociación entre el consumo de carne roja sin procesar y el cáncer colorrectal, el cáncer de mama, la diabetes tipo 2 y la cardiopatía isquémica. Además, no encontramos evidencia de una asociación entre la carne roja sin procesar y el accidente cerebrovascular isquémico o el accidente cerebrovascular hemorrágico.

También encontramos que, si bien el riesgo de los seis resultados en nuestro análisis combinado se minimizó con una ingesta de carne roja sin procesar de 0 g por día, el intervalo de incertidumbre del 95 % que incorporó la heterogeneidad entre estudios fue muy amplio: de 0–200 g d−1.

Si bien existe alguna evidencia de que comer carne roja sin procesar se asocia con un mayor riesgo de incidencia de enfermedades y mortalidad, es débil e insuficiente para hacer recomendaciones más sólidas o más concluyentes. Se necesita una investigación más rigurosa y bien fundamentada para comprender y cuantificar mejor la relación entre el consumo de carne roja sin procesar y las enfermedades crónicas.

Ronald Palacios Castrillo