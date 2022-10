Paro indefinido en Santa Cruz: Las 5 claves para entender el conflicto por el Censo

Si esta condición no se cumple, a partir de las 00:00 del sábado 22 de octubre se iniciará un paro departamental objetivo con bloqueo de calles, avenidas y caminos.

El rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, es el presidente del Comité Interinstitucional y es uno de los principales voceros de la dirigencia. Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, como principal dirigente cívico forma también parte del liderazgo, pero no podrá estar presente en las calles de ejecutarse la medida ya que poco después del cabildo un juez determinó darle 24 horas de detención domiciliaria con escolta policial.

– Ir a un paro indefinido a partir del 22 de octubre en caso de que el Gobierno en el plazo de 21 días calendario no cumpla con la convocatoria al Censo en 2023 , misma que debe plasmarse en un decreto que debe estar publicado en la Gaceta oficial del Estado.

-Solicitar y exigir al Órgano Ejecutivo Nacional la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) en el mes de junio del año 2023 para que los resultados estén en un tiempo no mayor a los 120 días calendario y sus resultados se ejecuten para que se realice un nuevo padrón de cara a las elecciones de 2025

Los acuerdos firmados nunca se cumplieron, el Comité Interinstitucional nunca recibió la información completa de parte del Instituto Nacional de Estadística para complementar su propuesta y la que envió fue rechazada por el Gobierno al calificarla de “insuficiente”.

Los intentos para negociar no sirvieron. El Comité puso como condición la abrogación del decreto, el Gobierno instaló una reunión con la participación de organismos internacionales en Santa Cruz el 11 de octubre. Al no haberse cumplido el requisito exigido por la dirigencia cruceña se decidió no asistir.

El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, anunció el lunes que se estaban abriendo espacios de negociación para evitar ir al paro, pero esto no fue confirmado hasta este jueves por el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, que reconoció que hay “canales de diálogo”, aunque los mismos están “congelados” por las “amenazas de algunos funcionarios”.

4. Un cabildo paralelo

El oficialismo ha decidido convocar a un Cabildo en Santa Cruz de la Sierra. Las organizaciones afines al MAS convocaron a esta reunión para el viernes por la tarde en la zona del monumento al Chiriguano en el segundo anillo, solo a horas del inicio del paro.

Existe la denuncia de que se está trasladando gente desde el interior del país para participar de esta reunión, lo que ha sido negado incluso por el propio Evo Morales.

Denuncias de funcionarios de reparticiones de instituciones del Estado señalan que están siendo obligados a trasladarse, mientras que varias empresas que operan en la terminal de buses revelaron que varios buses con delegaciones de La Paz y Cochabamba arribarán a Santa Cruz el viernes.

5. ¿Qué pasará el sábado?

A las 00:00 se dará inicio al paro indefinido. El Comité pro Santa Cruz ya tiene listo el despliegue que se realizará en la primera jornada de paro y también la logística para que opere un comité de abastecimiento.

Juntas de vecinos, la Gobernación, empresarios privados, el transporte pesado y el de taxis, son algunos de los sectores que ya han confirmado su apoyo al paro.

Se espera para este viernes la decisión de las federaciones de micros que operan en la capital cruceña y la postura final de los gremiales, cuya dirigencia propondrá a sus afiliados a acatar el paro si se les permite atender de lunes a viernes por unas horas para permitir abastecerse a los ciudadanos.