$!Paro indefinido: La mayoría de escolares vive cerca de su colegio y debe asistir a clases, según la Dirección de Educación

El ejecutivo instó a los sectores en conflicto a abordar el tema de manera responsable y a hacer los respectivos análisis y valoraciones para no vulnerar el derecho a la formación educativa.

El titular de la Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz, Edwin Huayllani, afirmó que la mayoría de estudiantes vive cerca de su colegio y debe ir a clases presenciales , pese al anuncio de paro indefinido que fue convocado a partir del 22 de octubre si es que no hay acercamiento entre el Gobierno y el Comité interinstitucional para adelantar el Censo.

No obstante, Huayllani admitió que hay casos especiales en donde hay estudiantes que no viven cerca de su unidad educativa y en esa caso “habrá tolerancia, flexibilización y comprensión para no causar perjuicio”, subrayó.

Mientras tanto, el dirigente del Magisterio Urbano, Osmar Cabrera manifestó que representantes de este sector tienen previsto reunirse este lunes por la noche para analizar la situación sobre el paro y apuntan a cerrar la gestión con clases virtuales, considerando que “es lo más razonable para no perjudicar al calendario escolar” y que los niños y niñas sigan salgan de vacaciones a tiempo.