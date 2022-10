PGE anuncia proceso de extradición de López; éste pregunta “¿qué dirá la DEA de Evo?

La Procuraduría General del Estado (PGE) anunció este sábado que el lunes dará inicio al proceso de extradición del exministro de Defensa Fernando López, quien respondió en un tuit que la “dictadura” de Evo Morales tuvo más de mil exiliados y cuestionó qué dirá la agencia antidroga de Estados Unidos sobre el jefe del MAS.

“El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez Serrano, informó hoy que el proceso de extradición del exministro de Defensa, Fernando López Julio y del exgeneral de la Policía, Yuri Calderón, se activará desde el próximo lunes para que sean trasladados a Bolivia y sean sometidos a la ley por los delitos cometidos durante el gobierno de facto de Jeanine Añez”, comunicó la PGE.

El exministro López recordó en un tuit que no tiene procesos abiertos en Estados Unidos porque es inocente y destacó la democracia que se vive en Brasil, donde está asilado. Asimismo cargó contra el expresidente Morales.

“ (Evo Morales) #evomoralesayma los EEUU no me juzgan por el caso gases porque sabe que soy inocente, Brasil vive en democracia y protege al injustamente perseguido. Tu dictadura tuvo más de mil exiliados en este país porque no existe justicia en Bolivia por tu culpa. ¿Qué dirá la DEA de Evo?”, escribió López en la red social.

El pasado 17 de junio la Fiscalía General del Estado imputó formalmente al exministro de Gobierno Arturo Murillo y al exministro de Defensa de Añez por la compra de gases lacrimógenos de Ecuador durante la crisis de 2019. Con esto, Murillo suma 15 procesos en el país y López 14.

En el denominado caso “Armamento No Letal – Ecuador”, las exautoridades son acusadas por los delitos de Tráfico Ilícito de Armas, Tenencia Porte o Portación y Uso de Armas No Convencionales e Incumplimiento de Deberes en grado de Coautoría.

De acuerdo a los antecedentes señalados por la Fiscalía, Murillo y López participaron de una reunión de Gabinete en Palacio de Gobierno el 15 de noviembre de 2019, en la que también estuvieron autoridades del Alto Mando Militar y Policial, la exministra de Comunicación Roxana Lizárraga y la expresidenta Jeanine Añez Chávez, entre otros.