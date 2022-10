Primer día de paro

«Cuando un pueblo lucha con la razón, con la ley y por la justicia, nunca le pela».

Anoche estábamos con la esperanza de que las negociaciones iniciadas a última hora dieran resultado y se suspenda el paro, pero no fue así, la terquedad del Gobierno, la ausencia de argumentos válidos para postergar el censo, se vinieron repitiendo durante dos días intensos de negociaciones sin ningún resultado hasta ahora.

Primer día y estamos ganando, nos estamos fortaleciendo, la gente está firme, nuestros negociadores técnicos y políticos han estado a la altura del mandato del cabildo, debemos seguir así, la firmeza de la calle les dará la fuerza a ellos para negociar sin dejarse llevar por cantos de sirena.

El gobierno pensó aislarnos del país, apostó a eso durante muchos meses, hemos roto ese cascarón, hoy la demanda del censo el 2023 se está convirtiendo en una demanda nacional.

Nos quisieron amedrentar con un falso cabildo, que a pesar de que vaciaron las oficinas públicas de La Paz acarreando gente, no les dio para llenar la avenida Grigota y los desorejados discursos denotan un proyecto político sin norte, desgastado, agotado, sin convicción, recurriendo a argumentos del siglo pasado.

Le pelaron con su estrategia de querer igualar el cabildo del millón y medio de personas que asistieron a los pies del Cristo de manera voluntaria, sin ninguna presión ni amenaza, motivados tan solo por el amor a nuestra tierra y a su libertad.

Cuando un pueblo lucha con la razón, con la ley y por la justicia, nunca le pela.

Ahora que las negociaciones están en fojas cero, ojala el gobierno no quiera recurrir a la violencia, que sus autoridades no se conviertan en pandilleros dirigiendo grupos de choque pagados porque también van a perder, lo que pasó en Puerto Quijarro, no puede volver a repetirse, los cruceños somos gente de paz, de trabajo, queremos sembrar la tierra para alimentar a Bolivia, no regarla con sangre de nuestros hermanos, somos una cultura valiente, generosa y firme en nuestros propósitos.

Rechazamos la violencia pero no nos dejamos humillar con nadie.

Mañana domingo Dios quiera que sea un día de reflexión para el gobierno y que acceda al CENSO 2023 aplicable para el 2024 en lo económico y para el 2025 en lo político, solo eso pedimos, no es mucho y es racional porque CENSO ES DEMOCRACIA,

HASTA LA VICTORIA FINAL VIVA BOLIVIA LIBRE!!!!!!!!!!

Guido Añez Moscoso