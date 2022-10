Realizan un “cacerolazo” contra el alza de precios de productos de la canasta familiar

Este martes, el Magisterio Urbano de La Paz realizó un “cacerolazo” contra el alza de precios de los productos de la canasta familiar. Los maestros marcharon golpeando ollas hasta llegar al Banco Unión. Advirtieron que las protestas continuarán en los siguientes días.

“Estamos luchando por pan, trabajo, salud y educación. Ha subido todos los alimentos de la canasta familiar y no hay el reajuste de la escala móvil de salarios; no hay trabajo para nadie, ni para profesionales ni para nuestros hijos porque el aparato productivo no está reactivado y eso de que ‘vamos avanzando con la reactivación’ es puro cuento de Arce Catacora”, dijo la dirigente Vilma Plata.