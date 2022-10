Román Loayza, crítico de Evo, trabaja con Arce y Choquehuanca

El fundador del Movimiento Al Socialismo Instrumento Político Por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Román Loayza, informó que trabaja en la línea del presidente Luis Arce y el

vicepresidente David Choquehuanca.

Fuente: https://www.eldia.com.bo

La misión que se le encomendó es la formación de nuevos líderes en las regiones. Hace algunas semanas, en el ampliado del partido que se realizó en la sede de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Morales lo aludió y lo llamó “traidor” por alejarse de la organización política e irse con Pan- BOL y el Movimiento Tercer Sistema (MTS), agrupación del exgobernador de La Paz, Félix Patzi.

A su vez, Loayza dijo que el vicepresidente, David Choquehuanca, fue uno de sus colaboradores y con él también se fundó el MAS-IPSP. En el gobierno de Evo, el mandatario fue canciller del Estado Plurinacional.

Consultado sobre cuál es el trabajo que realiza, Loayza dijo que hace “un trabajo de concientización y formación de nuevos líderes en cada departamento del país”.

“Yo estoy trabajando con Lucho y David. Porque David y Lucho está haciendo lo que no ha hecho el Evo y la política es así, para mí no hay izquierda ni derecha, sino el pueblo y al pueblo hay que responderle y tengo experiencia en estos 14 años. Tengo gente y esa gente me está esperando que recorra por departamentos”, argumentó Loayza.

Otro que lo abandona, según Morales, es Alejo Veliz, quien en 2005 se fue con Nueva Fuerza Republicana (NFR) para ser su diputado. “Nos abandonó y traicionó, pero no dividió al MASIPSP, seguimos firmes”, indicó Morales.

A sus 75 años de edad, Loayza aseguró que no se fue, sino que lo alejaron porque le cerraron las puertas y no quiso ser un “llunk’u” más del partido azul.

Sobre las disputas internas en el partido que fundó, responsabilizó al también presidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, quien “lastimosamente cree que sigue gobernando cuando no es así”

“Él (Evo) quiere meterse, él quiere imponer, esa imposición no se puede aceptar y tampoco el pueblo va a aceptar, eso hay que tenerlo por seguro. No puede ya meterse Evo Morales a la política de Lucho y David, tiene que estar con sus peces en el Chapare”, recomendó.

“El Chapare no es un país, solo son tres provincias. Los chapareños no pueden mandar, los chapareños deben ser respetuosos y aceptar y dejar trabajar al Gobierno de Lucho Arce”, recalcó Loayza, que además manifestó que no puede haber líderes “enfermos por el poder”.

“No debe haber comandantes ni jefes en el instrumento político, tienen que haber servidores y servir al pueblo”. Loayza le pidió también al mandatario “no humillarse ante Evo Morales” y “hacerle caso al Pacto de Unidad” que está conformada por las organizaciones sociales del país.