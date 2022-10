Sexto día de paro

«Nuestra historia nos enorgullece porque no nos fue fácil ni nos será actualmente».

Santa Cruz no recibía una agresión tan fuerte del centralismo desde la década del 50 en el siglo pasado cuando la generación de nuestros padres pedía el cumplimiento de la ley de regalías de 1938 y habían pasado 20 años sin que se aplicase, ingresaron los Ucureños enviados por el gobierno central, se llenó de presos el control político, los jóvenes cruceños resistieron hubieron muertos, heridos, exiliados, pero al final vencimos y logramos que se paguen las regalías petroleras y empezó la etapa de la Santa Cruz moderna, administrada honestamente, el fortalecimiento de nuestras cooperativas, la pavimentación de nuestras calles, la electrificación del Departamento y llegamos una generación de profesionales estudiados en el exterior a brindar sus conocimientos y empezar a construir lo que hoy es la capital económica del país.

Nuestra historia nos enorgullece porque no nos fue fácil ni nos será actualmente. La dictadura del MAS, se enfrenta ahora a una generación mejor formada, con valores de justicia libertad y democracia heredada de nuestros padres y abuelos y con la misma valentía y amor por la tierra que la generación que conquistó las regalías.

Hoy el gobierno de Arce Catacora, nos ataca sin piedad por todos lados,en lo económico, lo cultural, lo patrimonial, cerca criminalmente la ciudad, sus principales dirigentes hacen declaraciones intimidatoria contra todo Santa Cruz, hay diputados comedidos que se prestan a presentar leyes para nacionalizar las empresas que con tanto sacrificio han creado los cruceños para asegurar la alimentación de Bolivia, estúpidamente ofrecen puñetes a nuestras autoridades y no me extiendo más porque a mi edad me aburre y me rebela tanta mediocridad y estupidez al que algunos medios de comunicación le dan cobertura.

Y nosotros seguimos nuestra agenda, ganando adeptos cada día que pasa, hoy en La Paz y Cochabamba salió la gente gritando » SANTA CRUZ NO ESTAS SOLA» ese solo grito es una derrota del MAS que pensó que nos podía aislar del país, cada vez nuestro peso político es mayor y eso no lo puede desconocer el MAS porque es anti histórico.

Tarija en paro, los cocaleros de Los Yungas anuncian que bloquearan La Paz, los transportistas internacionales bloquearán las carreteras y cerraran las fronteras, ya se siente en el interior la falta de alimentos. Y el gobierno siguiendo su agenda suicida que lo llevará al desastre.

Tenemos que aguantar, no será fácil, los sacrificios económicos de quienes viven del día a día, el cambio de rutina de en vez de ir al trabajo dirigirse a su rotonda, almorzar en la olla común, el aporte diario que muchos ciudadanos dan para sostener el paro, nos hará mejores hombres y mujeres porque valoraremos más la libertad que conquistamos.

Somos muy amantes de nuestra tierra, somos orgullosos del lugar donde nacimos, los que llegan a nuestro pueblo y empiezan a amarla como lo hacemos nosotros son gente agradecida por la generosidad de una sociedad abierta y digna.

NO reculemos ni pa impulsar, la victoria está más cerca y la disfrutaremos

HASTA LA VICTORIA FINAL……..VIVA BOLIVIA LIBRE!!!!!!!

Guido Añez Moscoso