$!Surtidores en Santa Cruz venden sus reservas de combustible y todavía no fueron abastecidos

En este jueves de abastecimiento se registró un mayor movimiento de personas que acudieron a mercados y supermercados, y en surtidores no fue la excepción, pues motorizados esperaban por cargar combustible, sobre todo gasolina.

Durante esta jornada, en el sexto día de paro indefinido, se registraron largas filas de motorizados en los surtidores en busca de combustible. Tras un recorrido algunos encargados señalaron que se encontraban vendiendo las reservas y que todavía no recibieron más cargas para la venta.

Tras un recorrido por varias estaciones, encargados señalaron que estaban vendiendo las reservas de gasolina especial y en otros solo les quedaba poco Etanol.

En algunas estaciones no quisieron referirse si la estatal petrolera YPFB ya había hecho entrega de combustible a los camiones cisternas para abastecerlos. Mientras que en otras estaciones indicaron que no les llegó más combustible y que no les informaron si iban a recibir este viernes.